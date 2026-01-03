Đội tuyển có thể thay thế Iran ở World Cup 2026

FIFA đang theo dõi sát sao khả năng tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026 trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này và chủ nhà Mỹ.

Iran đứng trước khả năng không dự World Cup 2026.

Tình hình giữa Iran và Mỹ ngày càng trở nên phức tạp khi xung đột leo thang tại nhiều khu vực Trung Đông. Diễn biến này tạo ra bối cảnh nhạy cảm cho World Cup 2026 khi giải đấu có tới 78/104 trận sẽ tổ chức trên đất Mỹ.

Trong trường hợp Iran rút lui hoặc bị cấm tham dự, điều lệ của FIFA quy định đội thay thế là "đại diện được đề cử", thường là đội á quân ở vòng play-off hoặc đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé của cùng khu vực. Nếu việc thay thế gặp trở ngại về thời gian hay thủ tục, FIFA có thể điều chỉnh cấu trúc bảng đấu trong tình huống đặc biệt.

Ở châu Á, UAE - đội có thành tích cao nhất trong nhóm chưa vượt qua vòng loại, có thể là phương án khả dĩ. Iraq, đội từng đánh bại UAE ở play-off khu vực và chuẩn bị đá trận liên lục địa, cũng là ứng viên tiềm năng nếu kịch bản thay đổi xảy ra.

Hiện FIFA chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm một kỳ World Cup an toàn, với đầy đủ các đội tuyển tham dự.

Đáng chú ý, Iran giành vé dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử khi đứng đầu bảng A vòng loại châu Á hồi tháng 3. Theo kết quả bốc thăm, họ nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand, với toàn bộ các trận đấu diễn ra trên đất Mỹ.