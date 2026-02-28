Giải Iran hoãn khẩn, cầu thủ Tây Ban Nha tìm đường rời đi

Iran Pro League bị hoãn đột ngột sau các chiến dịch quân sự, khiến nhiều cầu thủ và HLV người Tây Ban Nha mắc kẹt, trong khi đại sứ quán lên kế hoạch hỗ trợ sơ tán.

Munir El Haddadi, từng khoác áo Barcelona, Atletico Madrid, đang thi đấu tại Iran.

Bóng đá Iran thêm một lần rơi vào cảnh tê liệt. Sau khi Israel phát động chiến dịch “Roaring Lion” và Mỹ triển khai “Epic Fury”, toàn bộ các trận đấu của Iran Pro League dự kiến diễn ra trong ngày bị hoãn chỉ vài giờ trước giờ bóng lăn.

Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nhân sự người Tây Ban Nha đang làm việc tại quốc gia Trung Đông.

Pepe Losada, HLV thể lực người Cadiz của CLB Persepolis, cùng HLV thủ môn Emilio Alvarez có mặt tại Isfahan vào hôm 27/2. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện sân bay gần như trống rỗng. Không phận Iran bị đóng cửa hoàn toàn. Hai HLV phải di chuyển bằng xe buýt trở lại Tehran trong ngày hôm sau.

Trường hợp đáng chú ý khác là Munir, cựu tiền đạo từng khoác áo Atletico Madrid, Barcelona, Valencia, Alavés, Sevilla, Getafe, Las Palmas và Leganes, hiện thi đấu cho Esteghlal. Sáng 28/2, khi các cuộc tấn công bắt đầu, anh bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay tại Tehran.

Munir đang ở sân bay và được CLB hỗ trợ để rời khỏi Iran. Điểm đến khả dĩ nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, di chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Bazargan, cách Tehran khoảng 2.100 đến 2.400 km.

Không phải tất cả đều rơi vào tình thế bị động. Thủ môn Antonio Adan của Esteghlal kịp rời khỏi Iran trước khi không phận bị đóng. Đội bóng này trước đó cho cầu thủ nghỉ vài ngày và Adan nhanh chóng bắt chuyến bay sớm.

Trước tình hình căng thẳng, Đại sứ quán Tây Ban Nha đã liên hệ với khoảng 150 công dân đang sinh sống và làm việc tại Iran, yêu cầu duy trì liên lạc thường xuyên. Pepe Losada và Emilio Alvarez được đề nghị thông báo ngay khi có mặt tại Tehran để chuẩn bị phương án sơ tán nếu cần thiết.

Theo thông tin từ AS, kế hoạch sơ tán có thể chưa diễn ra trong ba đến bốn ngày tới. Mọi quyết định còn phụ thuộc vào diễn biến thực tế tại Iran.

Với Iran Pro League, đây không phải lần đầu giải đấu bị gián đoạn vì bất ổn. Nhưng với các cầu thủ và HLV nước ngoài, ưu tiên lúc này không còn là bóng đá, mà là tìm cách rời khỏi khu vực an toàn.