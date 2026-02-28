Trung Quốc mơ 'vé vớt' World Cup giữa khủng hoảng Iran

Khả năng Iran gặp trở ngại tham dự World Cup 2026 vì căng thẳng quân sự làm dấy lên những suy đoán tại Trung Quốc, nhưng kịch bản này gần như không có cơ sở theo quy định của FIFA.

Chưa biết tuyển Iran có thể dự World Cup 2026 trên đất Mỹ hay không.

Căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup 2026. Iran đã vượt qua vòng loại châu Á và giành suất chính thức tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng việc phải thi đấu toàn bộ vòng bảng trên đất Mỹ làm dấy lên nhiều giả thiết liên quan đến vấn đề visa và an ninh.

Một số ý kiến trên truyền thông Trung Quốc cho rằng nếu Iran không thể góp mặt vì lý do chính trị hoặc bị từ chối cấp thị thực, FIFA có thể chỉ định đội thay thế. Thậm chí, có lập luận rằng Trung Quốc, đội không vượt qua vòng loại, có thể được cân nhắc nhờ thứ hạng FIFA và giá trị thị trường.

Tuy nhiên, đây là nhận định thiếu cơ sở.

Theo thông lệ quốc tế, FIFA rất thận trọng khi xử lý các vấn đề liên quan đến xung đột chính trị. Việc loại một đội tuyển đã giành vé dự World Cup không phải quyết định dễ dàng. Trường hợp Nga trước đây xuất phát từ bối cảnh hoàn toàn khác và đi kèm các lệnh trừng phạt đồng bộ từ nhiều tổ chức thể thao quốc tế. Tình hình hiện tại của Iran không đồng nghĩa với việc đội tuyển nước này sẽ tự động bị loại khỏi giải.

Vấn đề visa cũng không phải rào cản tuyệt đối. Trong quá khứ, Mỹ từng từ chối cấp thị thực cho một số quan chức Iran, nhưng vẫn tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự các giải đấu quốc tế theo cơ chế miễn trừ thể thao. World Cup là sự kiện toàn cầu do FIFA điều hành và các quốc gia chủ nhà có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện thi đấu cho các đội đủ tư cách.

Các cầu thủ Iran vẫn khẳng định quyết tâm đại diện quốc gia tại World Cup 2026.

Ngay cả trong kịch bản Iran rút lui, thứ tự ưu tiên thay thế cũng không dành cho các đội đã bị loại từ sớm. Theo cấu trúc vòng loại châu Á, những đội dừng bước ở giai đoạn cuối play-off như Iraq, UAE, Oman hay Indonesia sẽ có cơ sở pháp lý cao hơn. Trung Quốc không nằm trong nhóm này.

Việc một bộ phận dư luận nuôi hy vọng về “tấm vé bất ngờ” phản ánh thực tế rằng đội tuyển Trung Quốc đã không hoàn thành mục tiêu ở vòng loại. World Cup không có cơ chế trao suất dựa trên quy mô thị trường hay yếu tố thương mại. FIFA có thể cân nhắc nhiều lợi ích, nhưng tính hợp lệ thể thao vẫn là nguyên tắc cốt lõi.

Trong khi đó, các cầu thủ Iran vẫn khẳng định quyết tâm đại diện quốc gia tại World Cup 2026. Giữa bất ổn, họ nhấn mạnh mong muốn mang lại niềm hy vọng cho người dân thông qua bóng đá.

Quả bóng luôn tròn, nhưng cánh cửa World Cup chỉ mở cho những đội vượt qua vòng loại bằng thực lực. Những giả thiết về “vé vớt” vào thời điểm này, vì thế, khó có chỗ đứng trong thực tế.