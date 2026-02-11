Palmer sút ra ngoài ở khoảng cách 2 m

Chelsea đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trên sân Stamford Bridge trước Leeds United sau khi Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội khó tin ở những giây cuối trận.

Highlights Chelsea 2-2 Leeds United Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Tình huống bở lỡ của Palmer xảy đến ở phút bù giờ thứ năm của hiệp hai trên sân Stamford Bridge, thời điểm Chelsea bị Leeds cầm hòa 2-2. Đội chủ nhà có cơ hội vàng để giành trọn ba điểm khi Palmer đối mặt khung thành gần như bỏ trống ở cự ly chỉ khoảng 2 m.

Tuy nhiên, tiền vệ người Anh lại dứt điểm lên trời trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân. Pha bỏ lỡ này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khi nhiều người hâm mộ cho rằng đó là một trong những tình huống bỏ lỡ khó tin nhất mùa giải này.

Palmer đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách 2 m. Ảnh: Reuters.

Một tài khoản bình luận: “Palmer khiến Chelsea mất đi chiến thắng”. Một CĐV khác nhận xét: “Đây là pha bỏ lỡ khó tin nhất mùa giải này”. Một người hâm mộ khác viết: “Sút ra ngoài thật ra còn khó hơn là ghi bàn ở pha này”.

Trước đó, Palmer mang về bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea bằng cú sút phạt đền thành công. Ở vòng đấu trước, tiền vệ người Anh rực sáng với cú hat-trick trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Wolves trên sân khách.

Dù vậy, màn tỏa sáng của Palmer bị lu mờ bởi pha bỏ lỡ tai hại trước Leeds. Màn trình diễn của tập thể Chelsea cũng bị chỉ trích khi đội dẫn trước hai bàn nhưng lại để đối thủ cầm hòa 2-2 chung cuộc.

Kết quả hòa trước Leeds khiến Chelsea đứt chuỗi bốn trận thắng liên tiếp tại Premier League, đồng thời ảnh hưởng đến tham vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu.

Hiện tại, “The Blues” xếp thứ năm trên bảng xếp hạng, kém đội xếp trên là MU một điểm. Trong khi đó, Leeds có thể hài lòng với một điểm quý giá trên sân khách, giúp họ xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng và hơn nhóm rớt hạng sáu điểm.

