MU chờ thời cơ từ khủng hoảng West Ham

Khủng hoảng tài chính của West Ham có thể tạo điều kiện để Manchester United tiếp cận hai ngôi sao của họ trong mùa Hè này.

MU đang nhắm tới cặp ngôi sao của West Ham.

Hôm 1/3, chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League giúp Manchester United củng cố vị trí trong top 4 và tiến gần hơn tới mục tiêu dự Champions League. Suất chơi ở đấu trường châu Âu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mở ra dư địa tài chính để INEOS thực hiện kế hoạch nâng cấp đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa.

Trong bối cảnh đó, tình hình của West Ham mang đến một cơ hội đáng chú ý. Theo The Mirror, đội bóng London thừa nhận sẽ phải bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè, bất kể kết cục mùa giải này ra sao. West Ham đang xếp thứ 18 và vừa công bố khoản lỗ 104,2 triệu bảng trong năm tài chính gần nhất.

Manchester Evening News cho rằng khó khăn tài chính của "The Hammers" có thể giúp MU tiếp cận những phương án hợp lý hơn so với các mục tiêu đắt đỏ khác. Ưu tiên hàng đầu của MU là bổ sung một tiền vệ trung tâm, và Mateus Fernandes nổi lên như lựa chọn khả thi.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có mùa giải tích cực dù West Ham sa sút. Anh gây ấn tượng nhờ khả năng kéo bóng, tranh chấp và hoạt động rộng. Đầu năm nay, The Peoples Person từng đưa tin MU sẵn sàng xúc tiến thương vụ nếu West Ham rớt hạng xuống Championship.

Bên cạnh Fernandes, Jarrod Bowen cũng nằm trong tầm ngắm. Cầu thủ chạy cánh người Anh được cho là để ngỏ tương lai, trong khi MU và Tottenham đều theo dõi sát sao.

West Ham muốn thu về khoản phí lớn cho đội trưởng của mình. Tuy nhiên, với áp lực tài chính và nguy cơ xuống hạng, HLV Nuno Espirito Santo có thể phải chấp nhận mức giá thấp hơn định giá 52,5 triệu bảng.

Với MU, đây là bài toán về xác suất và cơ hội. Nếu giữ được vị trí trong top 4, họ có nền tảng tài chính lẫn sức hút rất mạnh để hành động. Còn với West Ham, mùa hè tới có thể là thời điểm buộc phải hy sinh nhân sự để cân bằng sổ sách.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

