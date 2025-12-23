Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hào quang của Mourinho trở lại

  • Thứ ba, 23/12/2025 07:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại vòng 15 giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26, Benfica đánh bại CLB Famalicao với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11 m của Pavlidis ở phút 34.

Mourinho và Benfica đang thăng hoa.

Rạng sáng 23/12, đội bóng của HLV Jose Mourinho tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với trận bất bại thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Benfica cũng giành chiến thắng cả bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Quan trọng nhất, họ giữ sạch lưới ở cả bốn trận đấu đó. Trước Famalicao, Benfica tiếp tục thể hiện sự thực dụng và chắc chắn đúng chất Mourinho, khi gần như không để đối thủ có cơ hội tấn công và ghi bàn.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự trở lại của "Người đặc biệt" tại quê nhà Bồ Đào Nha, sau khi ông chính thức nắm quyền từ tháng 9. Chuỗi 9 trận bất bại này bao gồm các kết quả đáng chú ý khi Benfica thắng cả Ajax lẫn Napoli ở Champions League, hòa kình địch Sporting Lisbon và mới nhất là đánh bại Famalicao ở giải VĐQG.

Trong 9 trận này, Benfica ghi tổng cộng 18 bàn thắng và chỉ thủng lưới 6 lần, thể hiện sự cân bằng giữa tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn, dấu ấn điển hình của Mourinho. Thắng Famalicao với tỷ số tối thiểu, Benfica vẫn đứng thứ ba trên BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha khi có 35 điểm, kém đội đầu bảng Porto 8 điểm.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

