Inter Miami chiêu mộ thêm cầu thủ Argentina

  • Thứ ba, 23/12/2025 07:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Inter Miami quan tâm đến Giovani Lo Celso và sẵn sàng đưa ra đề nghị chính thức với Real Betis.

Giovani Lo Celso sẽ giúp Inter Miami mạnh lên đáng kể.

Theo AS, câu lạc bộ thuộc sở hữu của David Beckham muốn chiêu mộ Lo Celso để tăng cường hàng tiền vệ, đồng thời tái hợp hàng tiền vệ của tuyển Argentina với Lionel Messi và Rodrigo De Paul.

Lo Celso, 29 tuổi, đang có hợp đồng với Real Betis đến tháng 6/2028. Anh trở lại Betis từ Tottenham Hotspur vào năm 2024 với giá 5 triệu euro. Mùa giải 2025, phong độ của anh không ổn định do chấn thương cơ, dẫn đến ít phút thi đấu hơn dưới thời HLV Manuel Pellegrini.

Dù vậy, Lo Celso vẫn còn trẻ và ở đẳng cấp cao nếu so với mặt bằng chung MLS. Từ phía Real Betis, câu lạc bộ có thể xem xét bán Lo Celso nếu nhận được khoản tiền hợp lý, giúp giải phóng quỹ lương và tạo điều kiện chiêu mộ tiền đạo mới.

Đối với Lo Celso, việc chuyển đến Inter Miami sẽ giúp anh có phút thi đấu đều đặn, chuẩn bị cho World Cup 2026. Nếu thương vụ thành công, Lo Celso sẽ trở thành cầu thủ Argentina thứ 8 tại Inter Miami, bên cạnh Messi, De Paul và các đồng đội khác.

Tường Linh

