Hojlund mỉa mai MU sau khi vô địch

Rasmus Hojlund đăng tải một bài viết trên Instagram với thông điệp dường như hướng về Manchester United sau khi cùng Napoli vô địch Siêu cúp Italia.

Hojlund có danh hiệu đầu tiên với Napoli.

Rạng sáng 23/12, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Bologna để lên ngôi Siêu cúp Italia 2025/26. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hojlund chụp ảnh bản thân bên chiếc cúp và chú thích: “Đây là hình ảnh của một quyết định tuyệt vời”.

Hojlund có vẻ như ám chỉ quyết định rời Manchester United để chuyển đến Napoli dưới dạng cho mượn (với điều khoản mua đứt bắt buộc) vào mùa hè năm 2025 là đúng đắn. Nhiều người cho rằng đây là lời chỉ trích đến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ", ngụ ý họ sai lầm khi để anh ra đi.

Napoli đánh bại Bologna với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Siêu cúp Italia diễn ra tại sân Al-Awwal Park (Saudi Arabia). Hojlund cùng người đồng đội cũ tại Manchester United là Scott McTominay đều đá chính trọn 90 phút.

Hojlund chuyển đến Napoli theo hợp đồng cho mượn từ Manchester United vào mùa hè 2025, với điều khoản mua đứt có thể được kích hoạt vào năm sau. Kể từ khi đến Italy, anh thi đấu ấn tượng với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 19 trận trên mọi đấu trường.

Trước đó, Hojlund từng bày tỏ mong muốn ở lại Old Trafford nhưng cuối cùng bị đẩy đi sau khi câu lạc bộ chiêu mộ các tiền đạo mới như Benjamin Sesko. Nhiều ý kiến cho rằng thông điệp này khẳng định anh không có ý định trở lại Manchester United và hài lòng với cuộc sống mới tại Napoli dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte.