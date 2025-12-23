Upamecano 'ra giá' với Bayern

Sự cứng rắn của Dayot Upamecano đẩy Bayern Munich vào thế khó, khi các ông lớn châu Âu sẵn sàng chờ đợi.

Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Bayern Munich và trung vệ Dayot Upamecano tiếp tục rơi vào bế tắc. Theo các nguồn tin tại Đức, yêu cầu tài chính từ phía tuyển thủ Pháp được đánh giá là rất cao và đang khiến ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cụ thể, theo TZ Munich, đại diện của Upamecano yêu cầu cài điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro, chỉ có hiệu lực từ năm thứ hai của bản hợp đồng mới. Bên cạnh đó là mức lương cơ bản 16 triệu euro mỗi mùa, cộng thêm tối đa 2 triệu euro tiền thưởng theo thành tích. Chưa dừng lại ở đó, trung vệ sinh năm 1998 còn muốn nhận khoản phí lót tay lớn, được cho là tương đương con số khoảng 20 triệu euro mà Alphonso Davies từng nhận khi gia hạn hồi tháng 2, theo tiết lộ của Bild.

Những đòi hỏi này cho thấy Upamecano đang nắm thế chủ động. Hợp đồng hiện tại của anh vẫn còn giá trị, phong độ ổn định, và thị trường không thiếu CLB theo đuổi. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea và Manchester City đều được cho là đang theo sát tình hình. Các đội bóng này sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tài chính, qua đó tạo áp lực lớn lên Bayern trong bàn đàm phán.

Thậm chí, phía đại diện của Upamecano được cho là đã phát tín hiệu rằng không cần tiếp tục thương lượng ở thời điểm hiện tại, bởi mọi điều kiện đã được nêu rõ. Thông điệp này khiến tương lai của trung vệ người Pháp tại Allianz Arena trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich vẫn giữ thái độ bình thản. Giám đốc Thể thao Max Eberl khẳng định ông vẫn lạc quan sau trận hòa Mainz 2-2 tại Bundesliga. “Nút thắt đang dần được tháo gỡ”, Eberl nói với Sky. “Hy vọng cậu ấy sẽ đi xuyên qua nó, chứ không tìm lối rẽ khác”.

Theo Bild, việc Upamecano mới chuyển tới một căn villa lớn hơn ở Munich cuối tuần qua càng khiến dư luận chú ý. Với Bayern, đây không chỉ là câu chuyện gia hạn hợp đồng, mà còn là bài toán giữ người trong bối cảnh quyền lực đàm phán đang nghiêng về phía cầu thủ.