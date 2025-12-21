Mourinho đang thăng hoa

Jose Mourinho đang hồi sinh Benfica sau khi đại diện Bồ Đào Nha bất bại 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Mourinho và Benfica đang thăng hoa.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự trở lại mạnh mẽ của "Người đặc biệt" tại quê nhà Bồ Đào Nha, sau khi ông chính thức nắm quyền từ tháng 9. Chuỗi trận bất bại này bao gồm các kết quả đáng chú ý khi Benfica thắng cả Ajax lẫn Napoli ở Champions League, hòa kình địch Sporting Lisbon.

Trong 8 trận này, Benfica ghi tổng cộng 17 bàn thắng và chỉ thủng lưới 6 lần, thể hiện sự cân bằng giữa tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn, dấu ấn điển hình của Mourinho.

Đặc biệt, các chiến thắng trước những đối thủ mạnh như Ajax, Napoli ở Champions League mang lại sự hứng khởi lớn cho cổ động viên "Đại bàng". Benfica đang thắp lại hy vọng giành vé vào play-off Champions League.

Sau chuỗi 4 trận thua, Benfica hồi sinh và thu hẹp khoảng cách với nhóm dự play-off xuống còn 1 điểm. Tuy nhiên, 2 đối thủ cuối của Benfica tại Champions League đều là những tên tuổi lớn, đó là Juventus và Real Madrid.

Ở giải quốc nội, Benfica tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba trên BXH với 32 điểm, kém đội xếp thứ hai Sporting CP 3 điểm và kém đội đầu bảng Porto 8 điểm.

Hiện tại, Benfica cũng tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia và hy vọng giải cơn khát danh hiệu. Chuỗi phong độ ấn tượng cho thấy CLB này đang dần trở lại đúng với hình ảnh của gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha.

