Hành vi khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải

Ban lãnh đạo Ulsan Hyundai sa thải HLV Shin Tae-yong chỉ sau 65 ngày, bởi những lùm xùm từ phong cách giao tiếp đến hành vi ngoài lề của chiến lược gia này.

Việc sa thải Shin Tae-yong chỉ sau hơn hai tháng phản ánh những vấn đề nghiêm trọng trong nội bộ Ulsan HD.

Hôm 9/10, Ulsan Hyundai tuyên bố sa thải HLV Shin Tae-yong. Theo Sports Chosun, nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả kém cỏi, mà còn bởi thái độ thiếu chuyên nghiệp của chiến lược gia này.

Đầu tháng 10, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bộ gậy golf cá nhân của HLV Shin Tae-yong được chất lên xe buýt của đội trong một chuyến làm khách tại K League 1. Khi hình ảnh này được công khai, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn HD Group, đơn vị sở hữu Ulsan HD, tỏ ra cực kỳ tức giận.

Nhiều thành viên ban lãnh đạo Ulsan Hyundai khá bất bình và cho rằng cựu HLV tuyển Indonesia thiếu chuyên nghiệp, coi thường đội bóng, trái ngược với phong cách tận tụy làm việc thường thấy của bóng đá Hàn Quốc.

Bộ gậy đánh golf của HLV Shin trên xe buýt của CLB.

Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong cũng có xung đột với các học trò. Theo tờ Dong-A Ilbo, ông gây ra rạn nứt nội bộ khi công khai tuyên bố kế hoạch cải tổ đội hình mà không tham khảo ý kiến từ ban lãnh đạo câu lạc bộ. Những động thái này làm mất lòng các cầu thủ và ban quản lý đội bóng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Ulsan Hyundai từ vị thế đương kim vô địch rơi xuống nhóm phải đua trụ hạng giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1) chỉ trong vài tháng.

Ulsan Hyundai đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (tổng số 12 đội). Đây là vị trí thuộc nhóm phải đá vòng play-off trụ hạng. Đây là kết quả khiến nhiều người khó nghĩ tới trước khi mùa giải năm nay diễn ra. Mùa trước, Ulsan Hyundai là đội vô địch K.League 1.