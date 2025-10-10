Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Tuyển Malaysia trông như đến từ châu Âu'

  Thứ sáu, 10/10/2025 18:00 (GMT+7)
Huyền thoại Datuk James Wong gọi án phạt của FIFA là "cú tát đáng xấu hổ", nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang điều hành bóng đá Malaysia.

Malaysia đang gặp rắc rối vì dàn cầu thủ nhập tịch.

James Wong - từng ghi bàn thắng lịch sử đưa Malaysia tới Olympic Moscow 1980, bày tỏ nỗi thất vọng: "Đây là một bước lùi đáng xấu hổ. Nó cho thấy cách làm bóng đá của chúng ta đang sai hướng. Thay vì xây nền tảng, ta đang vá víu để trông mạnh mẽ hơn".

Ở tuổi 72, "King James" vẫn là biểu tượng của một thế hệ vàng - thời Malaysia tự hào với tài năng nội địa, chứ không phải các ngôi sao nhập khẩu. Ông cho rằng bóng đá Malaysia đánh mất niềm tin vào chính mình, mải mê tìm đường tắt thay vì kiên trì bồi đắp lớp kế cận.

"Tôi không hiểu sao ta lại vội vàng đến thế", James nói. "Điều cần làm là phát triển những đứa trẻ của chính chúng ta, để một ngày, chúng tự hào khoác lên mình màu áo quốc gia. Thắng thì tốt, nhưng tôi muốn thấy một đội tuyển Malaysia thật sự, không phải trông như đến từ châu Âu".

Nhắc đến FAM, James không ngần ngại kêu gọi thay đổi: "Đã đến lúc Liên đoàn phải tự xem lại mình. Tôi tin FIFA không bao giờ đưa ra kết luận mà không có chứng cứ vững chắc. Đây là bài học đắt giá, nhưng nếu biết nhìn nhận, nó có thể là bước ngoặt".

Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Cựu cầu thủ bang Sabah, James giờ dành trọn tâm huyết cho bóng đá trẻ. Ông cùng các đồng đội cũ trực tiếp huấn luyện học sinh trung học - những mầm non tuổi 13, 14, dạy các em kỹ thuật, kỷ luật và tinh thần chơi bóng.

Với "King James", thất bại hôm nay chỉ là tạm thời, miễn người Malaysia chịu tỉnh giấc. "Bóng đá là hành trình không có điểm dừng. Quan trọng là phải dám học, dám sửa và dám tin vào người của mình", ông kết luận.

