Khi bóng đá Malaysia đứng trước tòa án của chính mình

Khi scandal cầu thủ nhập tịch làm rúng động bóng đá Malaysia, giới quan sát lập tức nhớ đến vụ bê bối từng khiến Timor-Leste bị trục xuất khỏi Asian Cup gần một thập kỷ trước.

Câu chuyện của Timor-Leste không chỉ là tiền lệ pháp lý, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ liên đoàn bóng đá nào coi nhẹ tính minh bạch và quy trình xác minh tư cách cầu thủ.

Bóng ma từ quá khứ

Năm 2016, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định chưa từng có: trục xuất Timor-Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2023, sau khi phát hiện 12 cầu thủ gốc Brazil khoác áo đội tuyển bằng giấy tờ giả mạo trong giai đoạn 2011-2015. Tất cả trận có cầu thủ không đủ tư cách thi đấu bị hủy kết quả, liên đoàn bóng đá Timor-Leste bị phạt nặng, và nhiều quan chức chịu án cấm hoạt động bóng đá.

“AFC áp dụng chính sách không khoan nhượng với hành vi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện”. thông cáo ra ngày 20/12/2016 nêu rõ. “Các liên đoàn thành viên phải chịu trách nhiệm bảo đảm mọi cầu thủ đáp ứng tiêu chí tư cách thi đấu theo điều lệ của AFC và FIFA”.

Ban đầu, Timor-Leste phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng khi không thể thuyết phục được FIFA, họ buộc phải hợp tác điều tra, tái cơ cấu bộ máy quản lý và thiết lập cơ chế xác minh cầu thủ mới. Quá trình ấy kéo dài gần ba năm, từ cuộc điều tra đầu tiên của AFC năm 2015 đến khi FIFA chính thức phê chuẩn án phạt năm 2018.

Vết thương để lại rất sâu: Timor-Leste bị cô lập khỏi bóng đá khu vực, mất hai kỳ Asian Cup và phải mất nhiều năm mới được khôi phục quyền tham dự các giải đấu của AFC.

LĐBĐ Malaysia hiện bị chỉ trích nặng nề.

Nay, Malaysia đối diện tình thế tương tự. Ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA tuyên phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu ringgit), đồng thời đình chỉ bảy tuyển thủ quốc gia vì cáo buộc cung cấp thông tin giả mạo để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.

Danh sách bao gồm Facundo Garcés, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal - những cái tên từng được kỳ vọng nâng tầm “Harimau Malaya”. Mỗi cầu thủ còn phải nộp thêm 2.000 franc Thụy Sĩ tiền phạt.

Theo báo cáo dài 19 trang của FIFA công bố tháng 10, FAM đăng ký cầu thủ nhập tịch “mà không tiến hành xác minh đầy đủ” về mối liên hệ thực tế với Malaysia. Các sai phạm bao gồm lỗ hổng trong hồ sơ thường trú, sai lệch về giấy tờ nhân thân và thiếu kiểm chứng về nguồn gốc gia đình - những yếu tố then chốt trong tiêu chuẩn tư cách thi đấu quốc tế.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, nói rằng liên đoàn “bị sốc” trước quyết định của FIFA nhưng sẽ kháng cáo bằng mọi con đường pháp lý. “Chúng tôi tôn trọng quy trình kỷ luật, nhưng tin rằng quyền công dân của các cầu thủ này được cấp hợp pháp theo luật Malaysia. Chúng tôi tin tưởng kháng cáo sẽ làm sáng tỏ hiểu lầm này”, ông Yusoff phát biểu.

Cùng lúc, FAM mở cuộc kiểm toán nội bộ để rà soát quy trình đăng ký cầu thủ, coi đây là “bài học đau đớn nhưng cần thiết trong quản trị”.

Một quan chức FAM tiết lộ với Bernama rằng kháng cáo sẽ tập trung vào việc chứng minh tính hợp pháp của quốc tịch các cầu thủ và quy trình hồ sơ tại Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia.

Bóng đá cần minh bạch, không cần đối đầu

Tổng thư ký AFC, Datuk Windsor Paul, cho biết liên đoàn khu vực “đang theo dõi sát diễn biến” và sẽ chỉ hành động “sau khi quá trình kháng cáo với FIFA kết thúc”.

Luật sư thể thao Richard Wee cảnh báo: “Vụ Timor-Leste cho thấy quá trình kỷ luật có thể kéo dài từ một đến hai năm, nhất là nếu vụ việc được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Điều quan trọng với FAM bây giờ là minh bạch và hợp tác, chứ không phải đối đầu”.

Bóng đá Malaysia đối mặt án phạt nặng thời gian tới.

Ở góc độ quản trị, đây không chỉ là cuộc chiến pháp lý, mà còn là phép thử về tính trung thực và năng lực điều hành của FAM - tổ chức vốn đang chịu áp lực cải tổ.

Timor-Leste phải trả giá đắt: mất niềm tin quốc tế, mất thế hệ cầu thủ, và mất chỗ đứng trên bản đồ bóng đá khu vực. Nhưng họ cũng để lại một bài học đáng giá: chỉ khi chấp nhận sai lầm và cải cách thực chất, bóng đá mới có thể được phục hồi.

Malaysia đang đứng trước ngã rẽ tương tự. Cách họ hành xử trong giai đoạn này sẽ quyết định không chỉ kết cục vụ việc, mà cả hình ảnh của bóng đá Malaysia trong mắt thế giới.

Nếu Timor-Leste chọn con đường hợp tác và tái thiết, thì Malaysia cũng cần đi theo hướng đó. Minh bạch, kiên nhẫn và cải tổ - đó không chỉ là con đường duy nhất để vượt qua khủng hoảng, mà còn là lối thoát duy nhất để giành lại niềm tin.