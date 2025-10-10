Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối

  • Thứ sáu, 10/10/2025 16:19 (GMT+7)
Tiền đạo Jordan Mintah lỡ hẹn màn ra mắt Malaysia trong trận thắng Lào 3-0 thuộc vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10 vì vướng thủ tục nhập tịch.

Theo New Straits Times, nguyên nhân khiến Mintah chưa thể thi đấu là do quá trình nhập tịch chưa hoàn tất. HLV trưởng Peter Cklamovski xác nhận tình trạng của Mintah sau trận thắng Lào.

"Vấn đề nằm ở chỗ Mintah cần giấy tờ cho việc nhập tịch khi sinh sống tại Malaysia đủ 5 năm. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Khi nào giấy tờ được thông qua, cậu ấy sẽ đủ điều kiện để được triệu tập", HLV tuyển Malaysia chia sẻ.

Chân sút 30 tuổi lần đầu đặt chân đến Malaysia vào năm 2017 khi ký hợp đồng với Terengganu FC. Kể từ đó, anh khoác áo nhiều CLB khác nhau như UiTM, Terengganu FC II, Kuala Lumpur City và hiện là trụ cột của Kuching City FC.

Dù không có gốc gác Malaysia, Mintah được người hâm mộ yêu mến nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ, tinh thần chuyên nghiệp và hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Sự cố của Mintah diễn ra ngay sau khi FIFA ban hành án phạt nặng đối với 7 cầu thủ gốc nước ngoài của Malaysia, gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và João Figueiredo. Nhóm này bị treo giò 12 tháng, đồng thời Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt tiền nặng.

Hiện tại, Malaysia đối mặt với áp lực lớn ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 khi lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương lai của Mintah cùng nhóm cầu thủ nhập tịch khác vẫn phụ thuộc vào các thủ tục hành chính và quyết định từ FIFA.

Duy Luân

