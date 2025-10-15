Đối thủ của Onana, Osimhen ở vòng play-off World Cup

Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) công bố thời gian và địa điểm diễn ra các cặp đấu bán kết vòng play-off châu lục cho vòng loại FIFA World Cup 2026, để giành vé tham dự vòng playoff liên lục địa.

Osimhen là niềm hy vọng lớn của Nigeria.

Rạng sáng 15/10, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi hạ màn. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong số 10 bảng đấu sẽ tranh tài để tìm ra một tấm vé tham dự vòng playoff liên lục địa.

Ở cặp bán kết 1, Nigeria sẽ đối đầu Gabon. Với chiến thắng 4-0 trước Benin ở loạt trận cuối, "Đại bàn xanh" thoát hiểm trong phút chót để kết thúc vòng loại với vị trí á quân bảng C, và đảm bảo vị trí trong top bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Gabon sẽ là thử thách lớn cho Nigeria nhờ hàng công sắc bén với Aubameyang trên tuyến đầu. Ở cặp bán kết 2, Cameroon sẽ đối đầu Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cameroon gây thất vọng lớn ở bảng D khi để đội bóng tí hon Cape Verde dẫn đầu bảng và giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, cơ hội với Onana và các đồng đội vẫn còn.

Onana và tuyển Cameroon phải tranh vé play-off.

Ở bán kết vòng play-off, Cameroon sẽ đối đầu hiện tượng của bóng đá châu Phi hiện tại, CHDC Congo. Cần nhớ rằng CHDC Congo chơi rất hay ở bảng B và chỉ mất tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026 về tay Senegal ở loạt trận cuối.

Các trận đấu bán kết và chung kết vòng play-off châu Phi sẽ được tổ chức tập trung tại Morocco vào tháng 11. Đội vô địch sẽ đại diện CAF tham dự vòng playoff liên lục địa vào tháng 3/2026, nơi họ sẽ đối đầu với các đại diện từ châu Á, châu Mỹ Nam, châu Đại Dương và CONCACAF để tranh suất cuối cùng tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico và Canada).