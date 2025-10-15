Cánh trái như 'xe đua F1' của đội tuyển Việt Nam

|
Sau nhiều thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik tìm được lời giải cho hành lang trái đội tuyển Việt Nam với Jason Quang Vinh và Nguyễn Văn Vĩ.
|
Ở trận thắng Nepal 1-0 thuộc vòng loại Asian Cup 2027 tối 14/10, ít ai ngờ Văn Vĩ lại là cầu thủ sở hữu những pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên.
|
Kể từ khi được HLV Kim Sang-sik trao nhiều hơn nhiệm vụ tấn công, Văn Vĩ dường như thi đấu thăng hoa hơn trong các pha đột phá vòng cấm. Ở trận lượt đi thắng Nepal 3-1, Văn Vĩ cũng đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số.
|
Trong phòng ngự, Văn Vĩ hiện vẫn làm tròn vai khi hỗ trợ từ xa cho người đồng đội Jason Quang Vinh.
|
Tính đột biến của Văn Vĩ khiến hàng thủ Nepal có khoảnh khắc rối loạn, không hiểu ý nhau giữa thủ môn và cầu thủ phòng ngự.
|
Chơi ở vị trí hậu vệ trái, Jason Quang Vinh đã có độ gắn kết cao cùng các đồng đội.
|
Cầu thủ Việt kiều tự tin với nhiều pha dâng cao tấn công.
|
Một trong nhiều tình huống Jason Quang Vinh đột phá vào vòng cấm của Nepal.
|
Nhiều nhà chuyên môn thừa nhận đội tuyển Việt Nam có cánh trái với "hai chiếc xe đua F1", điều trái ngược với cánh phải khi hậu vệ Trương Tiến Anh phong cách chơi khá cầu toàn.
|
Trong những trận đấu mà tiền đạo chủ lực như Tiến Linh hay "nhạc trưởng" Hoàng Đức bị bủa vây, những đòn tấn công từ biên là phương án hữu hiệu để hóa giải thế bế tắc.
|
Ở trận này, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến được thử sức chơi dâng cao, nhưng có lẽ mặt sân không tốt do trời mưa nhiều trước trận khiến các pha xử lý của anh khá cồng kềnh.
|
Đội tuyển Việt Nam không thể thắng đậm Nepal cũng nhờ công lớn của thủ môn 35 tuổi Kiran Chemjong với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
