Cánh trái như 'xe đua F1' của đội tuyển Việt Nam

Kể từ khi được HLV Kim Sang-sik trao nhiều hơn nhiệm vụ tấn công, Văn Vĩ dường như thi đấu thăng hoa hơn trong các pha đột phá vòng cấm. Ở trận lượt đi thắng Nepal 3-1, Văn Vĩ cũng đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số.