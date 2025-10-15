Trung vệ U23 khiến đàn anh 'run sợ' nhưng được khen hết lời

|
Tối 14/10, trong trận thắng 1-0 trước Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (sinh năm 2004) góp công lớn trong bàn thắng duy nhất của trận đấu với pha không chiến khiến đối phương lúng túng phản lưới nhà.
Điểm nổi bật của Hiểu Minh (CLB PVF-CAND) chính là khả năng tham gia tấn công. Trong màu áo U23 Việt Nam, anh cũng từng ghi 2 bàn từ tình huống không chiến, trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Ở khâu phòng ngự, Hiểu Minh làm tốt nhiệm vụ thay thế đàn anh Bùi Tiến Dũng, và có phần nổi trội hơn với thể hình cao 1,84 m.
Sự quyết liệt trong phòng ngự của Hiểu Minh còn làm đội phó Hoàng Đức có khoảng khắc "run sợ". Nhưng sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nhắc đến Hiểu Minh đầu tiên khi khen ngợi nhóm cầu thủ U23 ra sân ở trận này.
Đồng đội với Hiểu Minh trong màu áo PVF-CAND là Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 2003) cũng có lần đá chính đầu tiên thành công dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Mỗi khi Thanh Nhàn có bóng, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Nepal dường như náo loạn.
Thanh Nhàn từng ra mắt đội tuyển Việt Nam ở thời HLV Philippe Troussier vào tháng 11/2023.
Xét về lối chơi chung, Thanh Nhàn với tốc độ và sức càn lướt đã đóng vai trò kéo bóng lên tấn công, chuyển đổi trạng thái nhanh đến 1/3 cuối sân cho đội tuyển Việt Nam.
Có lẽ nếu thời tiết không mưa dầm trước trận và mặt sân tốt hơn, Thanh Nhàn đã có bàn thắng cho riêng mình ở trận này.
Đây là cách cầu thủ phòng ngự của Nepal ngăn chặn Thanh Nhàn ở hiệp 2.
Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) cũng có lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Thủ môn thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ phong độ cao, cản phá thành công một tình huống mà đội tuyển Việt Nam đã thủng lưới trước Nepal ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu hôm 9/10.
Họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik khen ngợi màn trình diễn của cả ba cầu thủ U23 lần đầu được ông xếp đá chính, và hy vọng họ sẽ tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới.
