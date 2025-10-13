Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh tươi rói sau nhiệm vụ từ thầy Kim

  • Thứ hai, 13/10/2025 18:50 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Buổi tập chiều 13/10 của tuyển Việt Nam diễn ra với bầu không khí rất thoải mái, đặc biệt tiền đạo Nguyễn Tiến liên tục cười đùa cùng đồng đội.

Tien Linh tuoi roi anh 1

Trong buổi họp báo trước trận tái đấu Nepal (lúc 19h30 ngày 14/10, trên sân Thống Nhất), tiền đạo Tiến Linh được HLV Kim Sang-sik trực tiếp giao nhiệm vụ "ghi thật nhiều bàn thắng" vào lưới đối thủ.

Tien Linh tuoi roi anh 2

Sau buổi họp báo, Tiến Linh phấn khởi bước vào buổi tập và thường xuyên pha trò, cười tươi rói cùng các đồng đội. Anh cho biết được HLV Lê Huỳnh Đức động viên, nỗ lực ghi bàn để tiến xa hơn trong danh sách Vua phá lưới đội tuyển Việt Nam.

Tien Linh tuoi roi anh 3

Hiện Tiến Linh đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia với 26 bàn, chỉ còn kém Lê Huỳnh Đức (thứ 2) đúng 1 bàn thắng. Dẫn đầu là Lê Công Vinh với 51 bàn.

Tien Linh tuoi roi anh 4

Nụ cười của Tiến Linh cùng những pha đùa vui giữa các cầu thủ khiến sân tập trở nên sôi động, phản ánh tinh thần thoải mái và tự tin của toàn đội trước giờ ra quân.
Tien Linh tuoi roi anh 5

Đức Chiến trong khoảnh khắc đùa vui cùng Tiến Linh.

Tien Linh tuoi roi anh 6

Về lực lượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng do chấn thương lưng.

Tien Linh tuoi roi anh 7

Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra bình tĩnh và khẳng định đội tuyển đã có phương án thay thế hợp lý.

Tien Linh tuoi roi anh 8

Toàn đội đang duy trì trạng thái thể lực tốt, trong đó nhóm cầu thủ U23 như Đình Bắc tập luyện sung sức, sẵn sàng nắm bắt cơ hội ra sân.
Tien Linh tuoi roi anh 9

Bên cạnh đó, các trụ cột cũng hoàn thành tốt giáo án tập luyện, tạo nền tảng cho HLV Kim mạnh dạn thử nghiệm đội hình.

Tien Linh tuoi roi anh 10

HLV Kim hứa hẹn sẽ xếp một số cầu thủ U23 đá chính ở trận đấu với Nepal tối ngày 14/10. Ở trận đấu hôm 9/10, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1.
Tien Linh tuoi roi anh 11
Với tinh thần thoải mái và lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang hướng tới một màn trình diễn thuyết phục nữa trước Nepal.

Tâm Minh

