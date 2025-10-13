Tiến Linh tươi rói sau nhiệm vụ từ thầy Kim

Sau buổi họp báo, Tiến Linh phấn khởi bước vào buổi tập và thường xuyên pha trò, cười tươi rói cùng các đồng đội. Anh cho biết được HLV Lê Huỳnh Đức động viên, nỗ lực ghi bàn để tiến xa hơn trong danh sách Vua phá lưới đội tuyển Việt Nam.