HLV Nepal tự tin có điểm khi tái đấu tuyển Việt Nam

Trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Matt Ross khẳng định đội bóng của ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm.

“Tôi rất trông đợi đến trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã phân tích điều mình làm tốt và chưa tốt. Các cầu thủ thất vọng vì những bàn thua, nhưng tôi đã chỉ ra những điểm tích cực. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt, không bỏ cuộc và sẽ thi đấu hết khả năng để gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam”, ông Ross mở đầu buổi họp báo.

HLV trưởng đội tuyển Nepal Matt Ross tự tin trước ngày tái đấu Việt Nam.

Nhà cầm quân người Australia cho rằng trận lượt đi Nepal thua 1-3 có nhiều thời điểm đội bóng của ông thể hiện tốt, đặc biệt là trước khi nhận thẻ đỏ.

“Khi còn đủ người, chúng tôi chơi tốt và thậm chí đã gỡ hòa 1-1. Nếu duy trì được thế 11 đấu 11, tôi tin Nepal hoàn toàn có thể kiếm điểm. Bây giờ điều quan trọng là các cầu thủ phải hồi phục thể lực tốt nhất. Việt Nam cũng chịu áp lực từ khán giả và truyền thông, họ buộc phải ghi bàn và chiến thắng. Tôi tin chúng tôi có thể tạo ra nhiều vấn đề cho họ. Tôi tự tin Nepal sẽ có điểm”, ông nói.

Khi được hỏi về cách tiếp cận trận đấu, HLV Matt Ross nhấn mạnh tinh thần chiến đấu và niềm tin của toàn đội là yếu tố then chốt. “Tôi nói với các cầu thủ rằng đội tuyển Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao gấp 3–4 lần chúng ta. Nhưng điều quan trọng là phải tin vào bản thân, vào toàn đội. Mục tiêu của Nepal là thể hiện hết khả năng và cần thêm một chút may mắn để có kết quả tốt. Dù thi đấu trên sân Thống Nhất, chúng tôi xem đây như sân nhà và sẽ cố gắng hết sức”, HLV 39 tuổi chia sẻ.

Nepal từng ghi một bàn thắng từ tình huống cố định ở trận lượt đi và sẽ tiếp tục xem đây là “vũ khí” chủ đạo. “Chúng tôi có những cầu thủ đá phạt và đánh đầu tốt. Đó là điểm mạnh đã được thể hiện ở trận trước. Tình huống cố định chắc chắn vẫn sẽ là chìa khóa trong trận ngày mai”, ông Ross nói.

Trước khả năng trận đấu diễn ra dưới cơn mưa tại TP.HCM, HLV trưởng Nepal cho rằng đây không phải là bất lợi. “Chúng tôi thường thi đấu trong điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal, vừa trải qua mùa mưa và mới đá với Bangladesh trong điều kiện tương tự. Các cầu thủ đã quen, thậm chí thủ môn còn thích chơi dưới mưa. Mưa càng to, càng tốt cho chúng tôi”, ông khẳng định.

Với tinh thần quyết tâm và tâm thế thoải mái, HLV Matt Ross tin rằng Nepal sẽ mang đến một màn trình diễn khác hẳn so với trận lượt đi, hướng đến mục tiêu có điểm trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.