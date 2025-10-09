HLV tuyển Nepal: 'Việt Nam là tập thể mạnh'

Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu tối 9/10, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal thừa nhận các học trò vẫn còn non nớt về kinh nghiệm, nhưng tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội.

HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal.

“Chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ, nhưng tôi rất tự hào về các cầu thủ. Khi bị dẫn bàn, chúng tôi đã có thể gỡ hòa 1-1. Điều đó chứng tỏ họ có phản ứng tích cực trong tình huống khó khăn và thi đấu đầy nhiệt huyết”, ông Matt Ross mở đầu phần phát biểu sau trận.

Nhà cầm quân người Australia đánh giá cao chất lượng đội hình của tuyển Việt Nam: “Họ thi đấu thực sự đồng đều, từ thủ môn đến tiền đạo. Đó là một tập thể mạnh và được tổ chức tốt. Chúng tôi sẽ có bốn ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và phải rút ra nhiều bài học quý giá từ trận này”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nepal diễn ra với thế trận một chiều. Đội chủ nhà sớm dẫn trước nhờ công Tiến Linh, trước khi Nepal bất ngờ gỡ hòa. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Limbu ở cuối hiệp một đã khiến đại diện Nam Á rơi vào thế khó. Dù chỉ còn 10 người, Nepal vẫn kiên cường phòng ngự suốt phần lớn hiệp 2, trước khi nhận thêm hai bàn thua từ các pha dứt điểm của Xuân Mạnh và Văn Vĩ.

HLV Matt Ross cho rằng đội bóng của ông đã thể hiện tinh thần đáng khen trong hoàn cảnh bất lợi. “Nếu không phòng ngự tốt, chúng tôi có thể đã thua tới 6 bàn. Thi đấu với 10 người trong 50 phút là không dễ dàng. Toàn đội đã ngăn chặn được nhiều pha lên bóng của Việt Nam, họ chủ yếu phải triển khai tấn công từ hai biên”, ông nói.

Khi được hỏi về cơ hội cải thiện kết quả ở trận tới, ông Ross thẳng thắn về điểm yếu của đội.

“Chúng tôi còn ngây thơ ở một số thời điểm. Ví dụ tình huống dẫn đến thẻ đỏ — cầu thủ còn ham rê dắt bóng. Về mặt chiến thuật, tôi hài lòng với toàn đội, nhưng chúng tôi cần rút kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt ở các tình huống cố định. Tôi tin nếu đủ người, Nepal có thể chơi sòng phẳng hơn. Các cầu thủ trẻ cần tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành”, ông nói.

Ngoài chuyên môn, HLV Matt Ross còn gây ấn tượng trong buổi họp báo bởi phong cách lịch thiệp với vest tối màu. Ông cho biết việc ăn mặc chỉnh tề là một cách thể hiện sự tôn trọng: “Tôi chọn phong cách này vì tôi và toàn đội đang đại diện cho quốc gia. Tôi muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng mọi người”.

HLV người Australia cũng tiết lộ có thói quen ghi chép chi tiết trước, trong và sau mỗi trận đấu để phục vụ cho công tác phân tích. “Tôi luôn muốn hiểu rõ đội mình và đối thủ, để giúp cầu thủ tiến bộ từng ngày”, ông chia sẻ.

Dù rời sân tay trắng, tuyển Nepal vẫn nhận được lời khen ngợi từ khán giả về tinh thần thi đấu quả cảm. Với HLV Matt Ross, thất bại này là một bài học quý giá trên hành trình xây dựng một tập thể trẻ trung và đầy khát vọng.