Phong độ của người thay Quang Hải mặc áo số 19

Thay thế Quang Hải mặc áo số 19 tại đội tuyển Việt Nam, Lê Phạm Thành Long (sinh năm 1996) chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất như khi khoác áo CLB Công An Hà Nội.
Tiền vệ cao 1,65 m này khá thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi với đối thủ.
Thành Long chỉ mới làm tròn vai trong nhiệm vụ phân phối bóng giữa các tuyến, có lẽ anh cần thêm thời gian để thực sự gắn kết tốt nhất với toàn đội.
Trong trận thắng Nepal 3-1, cầu thủ thi đấu xông xáo nhất của đội tuyển Việt Nam được ghi nhận là tiền vệ cánh Nguyễn Hai Long.
Hai Long thường xuyên có những pha đột phá táo bạo vào vòng cấm đối thủ và sẵn sàng tung những cú sút xoáy bằng cả hai chân.
Đội hình đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ Việt kiều là thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ trái Jason Quang Vinh, cả hai đều được HLV Kim Sang-sik đánh giá ổn định trong trận đấu này.
Jason Quang Vinh trong khoảnh khắc đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Hiện anh là đội phó bên cạnh Hoàng Đức và đội trưởng Duy Mạnh.
Theo bình chọn của AFC, Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận này, Mạnh được xếp thi đấu ở trung vệ lệch phải - vị trí quen thuộc với anh từ ASEAN Cup 2024.
