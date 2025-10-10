Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phong độ của người thay Quang Hải mặc áo số 19

  • Thứ sáu, 10/10/2025 05:49 (GMT+7)
  • 05:49 10/10/2025

Thi đấu bên cạnh Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, Lê Phạm Thành Long chưa để lại nhiều dấu ấn trong phòng ngự lẫn tấn công.

Quang Hai anh 1

Thay thế Quang Hải mặc áo số 19 tại đội tuyển Việt Nam, Lê Phạm Thành Long (sinh năm 1996) chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất như khi khoác áo CLB Công An Hà Nội.

Quang Hai anh 2

Tiền vệ cao 1,65 m này khá thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi với đối thủ.

Quang Hai anh 3

Thành Long chỉ mới làm tròn vai trong nhiệm vụ phân phối bóng giữa các tuyến, có lẽ anh cần thêm thời gian để thực sự gắn kết tốt nhất với toàn đội.

Quang Hai anh 4

Trong trận thắng Nepal 3-1, cầu thủ thi đấu xông xáo nhất của đội tuyển Việt Nam được ghi nhận là tiền vệ cánh Nguyễn Hai Long.

Quang Hai anh 5

Hai Long thường xuyên có những pha đột phá táo bạo vào vòng cấm đối thủ và sẵn sàng tung những cú sút xoáy bằng cả hai chân.

Quang Hai anh 6

Đội hình đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ Việt kiều là thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ trái Jason Quang Vinh, cả hai đều được HLV Kim Sang-sik đánh giá ổn định trong trận đấu này.

Quang Hai anh 7

Jason Quang Vinh trong khoảnh khắc đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Hiện anh là đội phó bên cạnh Hoàng Đức và đội trưởng Duy Mạnh.
Quang Hai anh 8

Theo bình chọn của AFC, Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận này, Mạnh được xếp thi đấu ở trung vệ lệch phải - vị trí quen thuộc với anh từ ASEAN Cup 2024.

Bieu cam gay sot cua Tien Linh hinh anh

Biểu cảm gây sốt của Tiến Linh

22:19 9/10/2025 22:19 9/10/2025

0

Tối 9/10, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gây chú ý trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal ở lượt 3 vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik muon hang cong chat chiu co hoi hinh anh

HLV Kim Sang-sik muốn hàng công chắt chiu cơ hội

22:17 9/10/2025 22:17 9/10/2025

0

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu tối 9/10, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam tỏ ra hài lòng với kết quả nhưng cho rằng các học trò vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là ở khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự.

Thủ Khúc

Quang Hải Nguyễn Quang Hải Đặng Văn Lâm Đỗ Duy Mạnh đội tuyển Việt Nam Quang Hải Lê Phạm Thành Long

