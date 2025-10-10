Phong độ của người thay Quang Hải mặc áo số 19

0

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu tối 9/10, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam tỏ ra hài lòng với kết quả nhưng cho rằng các học trò vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là ở khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự.