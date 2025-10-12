Cầu thủ Indonesia đổ gục khi mất vé dự World Cup 2026

|
Bàn duy nhất của Zidane Iqbal giúp Iraq có thắng lợi 1-0 trước Indonesia trên sân Alinma rạng sáng 12/10, qua đó khiến đại diện Đông Nam Á chính thức dừng chân ở vòng loại World Cup 2026.
|
Sau hai trận đấu với Saudi Arabia và Iraq, Indonesia toàn thua và xếp chót bảng B.
|
Nhiều cầu thủ Indonesia đổ gục xuống sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Iraq vang lên.
|
Dù chơi nỗ lực, tập thể của HLV Patrick Kluivert không thể tạo nên bất ngờ trước một Iraq chơi chặt chẽ và tận dụng cơ hội tốt hơn.
|
Trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning, trở thành tâm điểm chỉ trích của CĐV Indonesia khi rút đến 3 thẻ đỏ cho đại diện Đông Nam Á, trong đó có 2 cầu thủ Indonesia.
|
HLV Kluivert cũng hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Indonesia vì dấu ấn chiến thuật nhạt nhòa ở các trận vừa qua.
|
Trong 8 trận đấu dưới quyền Kluivert, Indonesia chỉ giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh là Bahrain, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa.
|
CĐV Indonesia tiếc nuối khi đội tuyển đã tiến rất gần đến tấm vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.
