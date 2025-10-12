Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Indonesia đổ gục khi mất vé dự World Cup 2026

  • Chủ nhật, 12/10/2025 06:42 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tuyển Indonesia hứng chịu 2 thất bại ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 và lỡ cơ hội dự vòng chung kết.

indonesia anh 1

Bàn duy nhất của Zidane Iqbal giúp Iraq có thắng lợi 1-0 trước Indonesia trên sân Alinma rạng sáng 12/10, qua đó khiến đại diện Đông Nam Á chính thức dừng chân ở vòng loại World Cup 2026.
indonesia anh 2

Sau hai trận đấu với Saudi Arabia và Iraq, Indonesia toàn thua và xếp chót bảng B.
indonesia anh 3

Nhiều cầu thủ Indonesia đổ gục xuống sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Iraq vang lên.
indonesia anh 4

Dù chơi nỗ lực, tập thể của HLV Patrick Kluivert không thể tạo nên bất ngờ trước một Iraq chơi chặt chẽ và tận dụng cơ hội tốt hơn.
indonesia anh 5

Trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning, trở thành tâm điểm chỉ trích của CĐV Indonesia khi rút đến 3 thẻ đỏ cho đại diện Đông Nam Á, trong đó có 2 cầu thủ Indonesia.
indonesia anh 6

HLV Kluivert cũng hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Indonesia vì dấu ấn chiến thuật nhạt nhòa ở các trận vừa qua.
indonesia anh 7

Trong 8 trận đấu dưới quyền Kluivert, Indonesia chỉ giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh là Bahrain, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa.
indonesia anh 8

CĐV Indonesia tiếc nuối khi đội tuyển đã tiến rất gần đến tấm vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.
