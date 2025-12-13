Oscar không thể tiếp tục chơi bóng

Tiền vệ Oscar nhiều khả năng sẽ sớm nói lời chia tay sự nghiệp sau khi được chẩn đoán gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Oscar sắp phải giải nghệ.

Theo Globo, Oscar đã có những cuộc trao đổi với ban lãnh đạo Sao Paulo và bày tỏ mong muốn giải nghệ. Nếu không có gì thay đổi, một thông báo chính thức nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới, khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao kéo dài hơn một thập kỷ.

Tháng trước, Oscar bất ngờ gục ngã khi đang tập luyện trên xe đạp thể lực. Tiền vệ 34 tuổi lập tức được đưa tới bệnh viện sau khi rơi vào trạng thái mất ý thức. Sau sự cố, anh không còn tham gia bất kỳ buổi tập nào và dành thời gian để theo dõi tình trạng sức khỏe, đồng thời cân nhắc tương lai thi đấu.

Oscar gia nhập Sao Paulo vào cuối năm ngoái theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, trở lại đội bóng nơi anh bắt đầu sự nghiệp. Khi ký hợp đồng, tiền vệ người Brazil từng chia sẻ mong muốn kết thúc sự nghiệp tại quê nhà và cống hiến cho đội bóng đã nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, biến cố sức khỏe mới nhất khiến khả năng trở lại sân cỏ của anh trở nên mờ mịt.

Oscar từng là một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của Chelsea giai đoạn 2012–2017, với 203 lần ra sân và ghi 38 bàn thắng, trước khi chuyển sang Shanghai SIPG (nay là Shanghai Port) trong thương vụ trị giá 60 triệu bảng, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới ở thời điểm đó.

Tính đến nay, Oscar đã chơi hơn 500 trận ở cấp CLB và có 48 lần khoác áo đội tuyển Brazil.

