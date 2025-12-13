Đề nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Bayern

Paris Saint-Germain đưa Michael Olise vào danh sách ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

PSG đưa Olise vào tầm ngắm.

Theo Fichajes, đội bóng thủ đô nước Pháp sẵn sàng chuẩn bị một lời đề nghị có thể lên tới 150 triệu euro dành cho tiền vệ cánh người Pháp. Con số đủ biến Olise thành chữ ký đắt giá thứ 3 thế giới, chỉ sau 2 tân binh khác của PSG là Neymar (222 triệu euro) và Kylian Mbappe (180 triệu euro).

Dưới thời HLV Luis Enrique, PSG hướng tới việc xây dựng một hệ thống tấn công linh hoạt, giàu tốc độ và sáng tạo, thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Olise được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng cho triết lý đó nhờ khả năng chơi tốt ở cả hai cánh lẫn khu vực trung tâm, cùng kỹ năng xử lý bóng tinh tế trong không gian hẹp. Cá nhân cựu cầu thủ Crystal Palace được cho là cũng hứng thú với viễn cảnh được thi đấu tại quê nhà.

Kể từ khi gia nhập Bayern Munich, Olise nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Mùa giải này, cầu thủ 24 tuổi ghi gần 9 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ Bavaria. Phong độ ấn tượng đó giúp anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt “ông lớn” châu Âu.

Về phía Bayern Munich, đội bóng Đức vẫn giữ thái độ thận trọng. Olise còn hợp đồng đến năm 2029 và được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, một lời đề nghị tiệm cận mốc 150 triệu euro có thể buộc Bayern phải cân nhắc nghiêm túc.