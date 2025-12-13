Tiền đạo 85 triệu euro 'gửi CV' đến Barca

Lautaro Martinez được cho là sẵn sàng rời Inter Milan để tìm kiếm thử thách mới.

Lautaro được định giá 85 triệu euro, theo Transfermarkt.

Theo Fichajes, dù kỳ chuyển nhượng giữa mùa còn chưa chính thức mở cửa, tương lai của đội trưởng Inter thu hút sự quan tâm đặc biệt, trong đó Barcelona nổi lên như điểm đến mà chính Lautaro bày tỏ mong muốn gia nhập.

Đây không phải lần đầu Barcelona được liên hệ với Lautaro, nhưng bối cảnh hiện tại mang nhiều yếu tố thuận lợi hơn. "Blaugrana" đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao trên hàng công, khi Robert Lewandowski được cho là sẽ rời Camp Nou sau mùa 2025/26 vì tuổi tác.

Ban lãnh đạo Barcelona ưu tiên chiêu mộ một trung phong đã khẳng định đẳng cấp, có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu và đủ khả năng tạo ảnh hưởng tức thì. Lautaro đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó với lối chơi quyết liệt, khả năng dứt điểm đa dạng và tố chất thủ lĩnh được kiểm chứng trong nhiều năm qua.

Về phía Inter Milan, việc để mất đội trưởng không nằm trong kế hoạch ngắn hạn. Lautaro là biểu tượng của đội bóng và là hạt nhân trong dự án thể thao. Tuy nhiên, Inter cũng hiểu rằng việc giữ chân một cầu thủ đã xác định rõ mong muốn ra đi có thể gây ra những hệ lụy về lâu dài. Trong bối cảnh đó, khả năng đàm phán không bị loại trừ nếu Barcelona tận dụng tốt nguyện vọng của cầu thủ.

Lautaro có thể là mảnh ghép then chốt cho quá trình tái thiết của Barca. Kế hoạch của đội bóng xứ Catalonia là hướng tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi họ có thêm dư địa tài chính và thực hiện những thương vụ thanh lọc đội hình.

Nếu cân bằng được ngân sách và nhận được sự hợp tác từ cầu thủ, thương vụ này hoàn toàn có thể trở thành “bom tấn” đáng chú ý, mở ra chương mới cho hàng công Barcelona trong những năm tới.