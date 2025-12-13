Klopp chốt 2 tân binh nếu đến Real Madrid

Real Madrid bước vào giai đoạn đầy biến động, khi tương lai của HLV Xabi Alonso bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Klopp được nhắm đến để thay Alonso.

Trận đấu với Alaves được xem là bước ngoặt quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế huấn luyện tại Santiago Bernabeu. Trong bối cảnh đó, cái tên Jurgen Klopp bất ngờ nổi lên như một ứng viên thay thế đầy sức nặng.

HLV người Đức sẵn sàng cân nhắc việc dẫn dắt Real Madrid, nhưng chỉ khi nhận được những đảm bảo rõ ràng về mặt chuyên môn. Klopp hiểu rằng áp lực tại Bernabeu là khắc nghiệt bậc nhất thế giới, và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, ông yêu cầu ban lãnh đạo “Los Blancos” tăng cường lực lượng ngay lập tức để đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Theo DefensaCentral, hai cái tên được Klopp ưu tiên hàng đầu là Ibrahima Konate và Dominik Szoboszlai, những học trò cũ của ông tại Liverpool. Konate được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng cho hàng phòng ngự Real Madrid nhờ thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp vượt trội. Với việc hợp đồng của trung vệ người Pháp chỉ còn thời hạn đến năm 2026, Real Madrid hoàn toàn có cơ hội tiếp cận thương vụ này mà không tốn phí chuyển nhượng.

Trong khi đó, Szoboszlai là lựa chọn nhằm mang đến sự năng động và sáng tạo cho tuyến giữa. Tuy nhiên, đây lại là thương vụ phức tạp nhất. Tiền vệ người Hungary còn hợp đồng đến năm 2028 và Liverpool không có ý định nhả người.

Về phía Real Madrid, ban lãnh đạo vẫn ưu tiên sự ổn định và thận trọng trong chi tiêu. Những thay đổi lớn nhiều khả năng sẽ chỉ được cân nhắc vào mùa hè, trong khi hiện tại, Xabi Alonso vẫn được trao cơ hội tiếp tục dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.