Benzema mổ xẻ Real Madrid

Từ Dubai, Karim Benzema đưa ra những nhận định thẳng thắn về Real Madrid.

Theo cựu thủ quân Bernabeu, vấn đề của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không nằm ở HLV, mà ở sự chồng chéo vai trò, cái tôi cá nhân và thiếu một tiếng nói đủ trọng lượng trong phòng thay đồ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn L’Equipe khi đang chuẩn bị cho giai đoạn hai mùa giải cùng Al-Ittihad, Karim Benzema dành phần lớn thời lượng để phân tích cuộc khủng hoảng của Real Madrid. Không né tránh, tiền đạo người Pháp đi thẳng vào cốt lõi: đội bóng cũ của anh đang thiếu “sự kết nối” giữa những ngôi sao lớn nhất.

Theo Benzema, Real Madrid hiện sở hữu quá nhiều cầu thủ thuộc nhóm xuất sắc thế giới, nhưng mỗi người chưa thực sự hiểu rõ vai trò của mình trên sân. “Bellingham là tiền vệ tấn công, không phải tay săn bàn. Mbappe là người ghi bàn, không phải tiền vệ điều phối. Vinicius là cầu thủ chạy cánh trái, không phải tiền vệ phòng ngự”, Benzema nói. Khi những vai trò này còn bị nhập nhằng, Real Madrid khó vận hành trơn tru, dù chất lượng đội hình không ai nghi ngờ.

Đáng chú ý, Benzema cho rằng HLV Xabi Alonso gần như không thể làm được nhiều hơn. Với anh, đây không phải câu chuyện chiến thuật thuần túy.

“HLV có trong tay những cái tên tốt nhất. Phần còn lại là vấn đề của các cầu thủ”, Benzema khẳng định. Trong một tập thể có năm hay sáu ngôi sao lớn, mâu thuẫn không nằm ở chuyên môn, mà ở việc chấp nhận vị trí của mình.

Cựu Quả bóng vàng nhấn mạnh một thực tế gai góc: ai cũng muốn trở thành người giỏi nhất. “Nếu đồng đội của bạn ghi nhiều bàn hơn, bạn phải chấp nhận điều đó. Vấn đề là không phải ai cũng chấp nhận được”, Benzema nói.

Theo anh, đây chính là nguồn cơn khiến những đội bóng tập hợp quá nhiều ngôi sao dễ rơi vào khủng hoảng. Người ghi bàn luôn nhận được nhiều ánh đèn hơn, trong khi thành công lại là sản phẩm của cả tập thể.

Benzema cũng chỉ ra một khoảng trống lớn tại Real Madrid hiện tại: thiếu một thủ lĩnh giàu trải nghiệm trong phòng thay đồ. “Không còn ai đủ uy tín để nói với Bellingham, Mbappe hay Vinicius rằng họ đang làm sai điều gì đó”, anh nhận xét.

Bóng đá hiện đại, theo Benzema, đang trở nên lạnh lùng hơn. Các cầu thủ ít trao đổi thẳng thắn với nhau. Mỗi người chỉ quan tâm mình đã hoàn thành phần việc cá nhân hay chưa. Và điều đó phản ánh trực tiếp lên sân cỏ.

Khi được hỏi về Mbappe, Benzema không nghi ngờ đẳng cấp của người đàn em. Anh tin Mbappe sẽ tiếp tục ghi bàn như từng làm ở PSG. Nhưng điều Real Madrid chờ đợi không chỉ là những con số.

“Họ ký hợp đồng với Mbappe để cậu ấy định đoạt những trận đấu lớn”, Benzema nói. Theo anh, Mbappe cần tiến thêm một bước để trở thành thủ lĩnh hàng công, người gánh áp lực trong những thời khắc quyết định, không phải chỉ tỏa sáng ở những trận đấu dễ thở.

Benzema cũng phản bác quan điểm xem nhẹ các đối thủ nhỏ. Với anh, ghi cú đúp hay hat-trick trước những đội bóng yếu chưa bao giờ là điều đơn giản. Điều quan trọng là khả năng lên tiếng khi đội bóng buộc phải thắng. Đó mới là thước đo của một ngôi sao được kỳ vọng dẫn dắt Real Madrid tới danh hiệu.

Những chia sẻ của Benzema không chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc. Đó là tiếng nói của một cựu thủ lĩnh, người hiểu Real Madrid từ bên trong. Và thông điệp anh gửi đi khá rõ ràng: vấn đề của Real Madrid không nằm ở tài năng, mà ở cách những tài năng ấy học cách đứng cạnh nhau.