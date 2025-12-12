Benzema từ bỏ mức lương khổng lồ ở Saudi Arabia?

Tương lai của Karim Benzema tại Al Ittihad trở thành chủ đề nóng sau khi anh từ chối gia hạn hợp đồng với CLB Saudi Arabia.

Benzema có thể rời Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

“Tôi vẫn còn hợp đồng với Al Ittihad trong sáu tháng nữa. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào điều đó”, Benzema trả lời khi được hỏi về khả năng ở lại Saudi Arabia lâu hơn. Cựu sao Real Madrid cũng từ chối đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho tương lai.

Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2023 và cập bến Al Ittihad theo dạng chuyển nhượng tự do, Benzema ký hợp đồng với mức lương lên đến 108 triệu USD /năm. Tiền đạo người Pháp lập tức được xếp vào nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất giải.

Dù vậy, hành trình của anh ở Saudi Arabia không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Benzema gặp những vấn đề về thể lực, xen lẫn các đợt chỉ trích từ truyền thông địa phương. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, anh vẫn duy trì hiệu suất đáng kể với 49 bàn thắng và 17 kiến tạo sau 74 trận.

Khi bước vào giai đoạn cuối hợp đồng, tương lai của chủ nhân Quả bóng vàng 2022 càng trở nên khó đoán. Những đồn đoán về việc Al Ittihad muốn giữ chân Benzema xuất hiện dày đặc, nhưng chân sút người Pháp cho biết anh vẫn đang cân nhắc.

Trong bối cảnh Benzema sắp trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa, nhiều đội bóng châu Âu và cả các CLB khác tại Saudi Pro League đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo của anh.

