UEFA chuẩn bị phán quyết về việc dỡ bỏ lệnh cấm Nga

UEFA được cho là sẽ sớm đưa ra quyết định liên quan tới việc có nên xem xét dỡ bỏ lệnh cấm Nga tham dự các giải đấu châu Âu hay không.

Tuyển Nga vắng mặt trên đất trường quốc tế suốt thời gian qua.

Nga bị cấm tham dự mọi giải đấu chính thức thuộc UEFA và FIFA từ năm 2022. Đội tuyển quốc gia và các CLB Nga chỉ được phép đá giao hữu chủ yếu với các đối thủ ngoài châu Âu. Ngược lại, những thay đổi gần đây ở cấp độ Olympic khiến câu chuyện của Nga một lần nữa trở nên đáng chú ý.

Tuần trước, Ủy ban Olympic Quốc tế khuyến nghị cho phép VĐV trẻ của quốc gia này tham dự các giải đấu quốc tế dưới quốc kỳ của mình. Đây là bước tiến lớn so với quy định trước đó, khi VĐV Nga phải thi đấu với vai trò trung lập tại các kỳ Thế vận hội nếu đạt đủ tiêu chuẩn.

Việc IOC nhấn mạnh nguyên tắc thể thao phải tách khỏi tác động chính trị tạo áp lực lên nhiều liên đoàn, trong đó có UEFA. Tuy nhiên, tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu nhiều khả năng không thay đổi lập trường. Nguồn tin cho biết vẫn tồn tại sự dè dặt trong nội bộ UEFA, bởi nhiều liên đoàn thành viên có thể từ chối thi đấu nếu Nga được tái gia nhập.

Các quan chức UEFA được cho là nhận định rằng việc Nga trở lại các giải đấu cấp độ đội tuyển hoặc CLB sẽ gần như bất khả thi trong bối cảnh hiện tại. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được thảo luận sâu hơn trong các cuộc họp sắp tới, khi UEFA tiếp tục theo dõi tình hình chung và đánh giá mức độ sẵn sàng của các liên đoàn thành viên.

Dù các bên đều mong muốn tạo điều kiện tối đa cho vận động viên – đặc biệt ở cấp độ trẻ, ưu tiên của UEFA vẫn là đảm bảo sự ổn định cho các giải đấu và sự đồng thuận của toàn bộ hệ thống bóng đá châu Âu.