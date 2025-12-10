Đội thứ hai giành vé vào vòng knock-out Champions League

Sau Arsenal, Bayern Munich trở thành đội bóng tiếp theo đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

Bayern Munich vẫn chơi rất hay.



Rạng sáng 10/12, ở loạt trận thứ 6 vòng phân hạng, chiến thắng 3-1 trước Sporting Lisbon giúp Bayern Munich giành 15 điểm sau 6 trận, chắc chắn vị trí trong top 24. Ngay cả khi thua cả 2 trận còn lại của vòng phân hạng, Bayern Munich cũng không thể tụt xuống dưới hạng 20, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội.

Họ lúc này đã hơn đội ở vị trí 19 tới 7 điểm. Hai trận còn lại giờ đây chỉ là cơ hội để Bayern củng cố vị trí top 8, nắm lợi thế hạt giống ở vòng 16 đội. Xác suất CLB nước Đức không nằm trong top 8 cũng rất thấp.

Theo thể thức mới của Champions League, 36 đội thi đấu vòng phân hạng, nơi top 8 đi thẳng vào vòng 16 đội, từ hạng 9 đến 24 tranh play-off hai lượt, còn 12 đội cuối bị loại hoàn toàn.

Trước Bayern, Arsenal (15 điểm) trở thành đội bóng đầu tiên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025/26. Dù chưa ra quân ở loạt trận thứ 6, ngay cả khi thua cả 3 trận còn lại của vòng phân hạng, Arsenal cũng không thể tụt xuống dưới hạng 20.

