Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội thứ hai giành vé vào vòng knock-out Champions League

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:51 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Sau Arsenal, Bayern Munich trở thành đội bóng tiếp theo đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

Bayern Munich vẫn chơi rất hay.


Rạng sáng 10/12, ở loạt trận thứ 6 vòng phân hạng, chiến thắng 3-1 trước Sporting Lisbon giúp Bayern Munich giành 15 điểm sau 6 trận, chắc chắn vị trí trong top 24. Ngay cả khi thua cả 2 trận còn lại của vòng phân hạng, Bayern Munich cũng không thể tụt xuống dưới hạng 20, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội.

Họ lúc này đã hơn đội ở vị trí 19 tới 7 điểm. Hai trận còn lại giờ đây chỉ là cơ hội để Bayern củng cố vị trí top 8, nắm lợi thế hạt giống ở vòng 16 đội. Xác suất CLB nước Đức không nằm trong top 8 cũng rất thấp.

Theo thể thức mới của Champions League, 36 đội thi đấu vòng phân hạng, nơi top 8 đi thẳng vào vòng 16 đội, từ hạng 9 đến 24 tranh play-off hai lượt, còn 12 đội cuối bị loại hoàn toàn.

Trước Bayern, Arsenal (15 điểm) trở thành đội bóng đầu tiên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025/26. Dù chưa ra quân ở loạt trận thứ 6, ngay cả khi thua cả 3 trận còn lại của vòng phân hạng, Arsenal cũng không thể tụt xuống dưới hạng 20.

Không khí sôi động tại Rajamangala trước giờ khai mạc SEA Games 33 Trước giờ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, sân vận động Rajamangala (Thái Lan) đông nghịt người chờ xếp hàng.

Kỳ tích của Messi

Đội trưởng Inter Miami, Lionel Messi, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại MLS.

43 phút trước

Bale kể hết chuyện về Ronaldo

Gareth Bale lên tiếng dập tắt những lời đồn kéo dài nhiều năm về việc từng "cơm không lành, canh không ngọt" với Cristiano Ronaldo trong giai đoạn cùng khoác áo Real Madrid.

41 phút trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Bayern Munich Champions League

    Đọc tiếp

    VAR gay tranh cai o Champions League hinh anh

    VAR gây tranh cãi ở Champions League

    17 phút trước 06:56 10/12/2025

    0

    Trận đấu giữa Liverpool và Inter Milan tại Champions League rạng sáng 10/12 trở thành tâm điểm tranh cãi khi bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối.

    MU gay soc voi Ramos hinh anh

    MU gây sốc với Ramos

    28 phút trước 06:45 10/12/2025

    0

    Sergio Ramos đứng trước cơ hội lần đầu đặt tiên chân đến Premier League khi hợp đồng với Monterrey hết hạn vào cuối tháng 12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý