Kỳ tích của Messi

Đội trưởng Inter Miami, Lionel Messi, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại MLS.

Messi thắng giải MVP ở MLS.

Rạng sáng 10/12, trang chủ MLS công bố Messi là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa MLS 2025. Với giải thưởng này, M10 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành giải MVP ở hai mùa liên tiếp.

Messi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua MVP khi nhận 70,43% tổng số phiếu bầu, vượt xa các đối thủ Anders Dreyer, Denis Bouanga, Evander và Sam Surridge. Anh chiếm 83,05% phiếu từ giới truyền thông, 55,17% phiếu cầu thủ và 73,08% phiếu bầu từ các CLB.

Chia sẻ khi nhận giải, Messi nói: “Đó là một năm dài, nhiều trận đấu và nhiều chuyến di chuyển. Nhưng cũng là năm lịch sử với CLB. Inter Miami còn rất trẻ, và giành được MLS Cup sớm như vậy thực sự đặc biệt".

Ở mùa 2025, Messi thể hiện phong độ chói sáng với 29 bàn thắng và 19 kiến tạo sau 28 trận, giúp Inter Miami vô địch MLS Cup và giành luôn danh hiệu Vua phá lưới.

HLV Javier Mascherano, đồng đội cũ và cũng là người dẫn dắt Inter Miami, bày tỏ sự tự hào: “Messi đã có một mùa giải tuyệt vời, không chỉ ở những con số mà còn ở tinh thần thi đấu và sự cống hiến".

Kể từ khi gia nhập Inter Miami vào mùa hè 2023, Messi đã cùng CLB gặt hái hàng loạt danh hiệu: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, kỷ lục điểm số trong một mùa và nay là đỉnh cao MLS Cup.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.