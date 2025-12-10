Isak thảm hại

Người hâm mộ Liverpool tỏ ra thất vọng với tiền đạo Alexander Isak sau chiến thắng 1-0 trước Inter Milan ở Champions League rạng sáng 10/12.

Isak lại gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng của Liverpool trên sân khách không đủ để che mờ màn trình diễn nhạt nhòa của Isak, người tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích từ chính người hâm mộ đội bóng.

Trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt, Liverpool hành quân đến Italy với bộ đôi Isak – Hugo Ekitike trên hàng công. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và phơi bày vấn đề lớn nhất của đoàn quân HLV Arne Slot: sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Bản hợp đồng gần 150 triệu bảng mang tên Isak gây chấn động mùa hè vừa qua, lại tiếp tục gây thất vọng khi gần như mất hút trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Sau trận, mạng xã hội bùng nổ với những lời chỉ trích nhắm vào Isak. Nhiều CĐV cho rằng Liverpool đã sai lầm nghiêm trọng khi chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ “không phù hợp với hệ thống”. Một người viết: “Thực sự hy vọng Isak sẽ tiến bộ, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy đang trở thành bom xịt”.

Một ý kiến khác bày tỏ: “Đã đủ thời gian để kết luận Isak là tiền đạo tệ nhất mà tôi từng thấy ở CLB”. Thậm chí, có người cho rằng Isak chỉ đáng giá 40 triệu bảng và bị lu mờ bởi đồng đội Ekitike.

Từ đầu mùa, Isak mới ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 14 lần ra sân cho Liverpool. Bàn thắng gần nhất của anh diễn ra từ cuối tháng 11 trong trận gặp West Ham.

Chiến thắng trước Inter giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 8 sau 6 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

