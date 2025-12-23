Rùng mình với Sesko

Benjamin Sesko đang khiến sự kiên nhẫn tại Manchester United cạn dần, khi những hạn chế cũ tái xuất ngay sau chấn thương, bất chấp sự bảo vệ từ HLV Ruben Amorim.

Benjamin Sesko đang khiến sự kiên nhẫn tại Manchester United cạn dần.

Những tiếng thở dài từ khán đài đội khách ở Villa Park không phải là chi tiết thừa. Chúng phản ánh trạng thái chung của CĐV Manchester United dành cho Benjamin Sesko: hoài nghi, mệt mỏi và bắt đầu mất niềm tin. Hai bàn sau 14 trận là con số quá thấp với một trung phong từng được xếp vào nhóm tiềm năng hàng đầu châu Âu.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở hiệu suất. Trước Victor Lindelof, trung vệ từng bị chính MU thanh lý, Sesko gần như “tắt điện”. Một cầu thủ cao to, nhanh nhẹn và giàu thể lực lại không tạo được lợi thế trước đối thủ vốn không mạnh về tốc độ lẫn tranh chấp. Hai cơ hội rõ ràng ở thế cân bằng trôi qua trong im lặng, không một lời biện minh đủ sức thuyết phục.

Tất nhiên, bối cảnh cần được đặt đúng chỗ. Đây mới là trận đá chính đầu tiên của Sesko kể từ đầu tháng 11. Anh vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, lại thêm một đợt ngộ độc thực phẩm khiến nền tảng thể lực bị bào mòn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: những pha xử lý hỏng ăn này không hề mới. Trước khi chấn thương, Sesko từng bỏ lỡ các cơ hội tương tự trước Tottenham. Mô-típ quen thuộc lặp lại, chỉ khác sân đấu.

Phản ứng trên sân nói lên tất cả. Matheus Cunha ôm đầu thất vọng. Bruno Fernandes tiến tới trao đổi thẳng thắn. Đó không phải sự trách móc cá nhân, mà là áp lực tất yếu dành cho người đá cao nhất trên hàng công MU.

Sesko chưa cho thấy được giá trị.

HLV Ruben Amorim vẫn bảo vệ học trò. Ông nói Sesko “chiến đấu nhiều” và sẽ cải thiện, đồng thời thừa nhận cầu thủ này trở lại thi đấu quá nhanh sau quãng nghỉ dài. Amorim đúng khi chọn cách che chắn cho tiền đạo trẻ, nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép những lời hứa kéo dài vô thời hạn.

Sesko, giống Rasmus Hojlund trước đó, đại diện cho “tiềm năng” trong khi MU cần “hiện tại”. Sự tương đồng giữa hai trường hợp khiến người ta rùng mình: trẻ, đắt, giàu hứa hẹn và nhanh chóng bị nuốt chửng bởi áp lực Old Trafford. Khi MU đã chi hơn 180 triệu bảng cho ba trung phong trong hai năm mà vẫn loay hoay, câu hỏi không chỉ dành cho cầu thủ, mà cho cả chiến lược.

Sesko chưa phải bản án cuối cùng. Nhưng ở MU, thời gian luôn trôi nhanh hơn mọi nơi khác. Và nếu vòng lặp này không sớm bị phá vỡ, sự hoài nghi từ khán đài sẽ không dừng lại ở những tiếng thở dài.