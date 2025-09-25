Đội của tỷ phú Ratcliffe lâm nguy

Nice thua AS Roma với tỷ số 1-2 ngay tại sân Allianz Riviera trong trận mở màn giai đoạn vòng phân hạng Europa League 2025/26.

Nice của tỷ phú Ratcliffe khởi đầu mùa giải mới tệ hại.

Rạng sáng 25/9, Sir Jim Ratcliffe có mặt trên khán đài Allianz Riviera để theo dõi CLB Nice – đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông – ra quân tại Europa League 2025/26. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đại diện Ligue 1 không thể hiện được nhiều và tiếp tục gây thất vọng.

Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 52 đến 55, AS Roma ghi liền hai bàn khiến Nice sụp đổ. Dù Terem Moffi rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền, màn trình diễn chung cuộc của Nice vẫn nhạt nhòa, đánh dấu một trận đấu đáng quên nữa của thầy trò HLV Franck Haise.

Đội bóng Pháp thua tới 6 trong 8 trận chính thức từ đầu mùa, gồm 3 trận đấu ở Ligue 1, bị loại khỏi vòng play-off Champions League và mới nhất là thất bại ở Europa League. Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng.

Tại Ligue 1, CLB này thậm chí xếp thứ 12, bị bỏ lại từ sớm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa này. Nhiều CĐV Nice bắt đầu công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS, cho rằng những cải tổ của họ không giúp CLB Ligue 1 tốt lên, mà ngược lại, đang phá hỏng đội bóng.