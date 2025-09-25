Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của tỷ phú Ratcliffe lâm nguy

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:28 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Nice thua AS Roma với tỷ số 1-2 ngay tại sân Allianz Riviera trong trận mở màn giai đoạn vòng phân hạng Europa League 2025/26.

Nice của tỷ phú Ratcliffe khởi đầu mùa giải mới tệ hại.

Rạng sáng 25/9, Sir Jim Ratcliffe có mặt trên khán đài Allianz Riviera để theo dõi CLB Nice – đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông – ra quân tại Europa League 2025/26. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đại diện Ligue 1 không thể hiện được nhiều và tiếp tục gây thất vọng.

Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 52 đến 55, AS Roma ghi liền hai bàn khiến Nice sụp đổ. Dù Terem Moffi rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền, màn trình diễn chung cuộc của Nice vẫn nhạt nhòa, đánh dấu một trận đấu đáng quên nữa của thầy trò HLV Franck Haise.

Đội bóng Pháp thua tới 6 trong 8 trận chính thức từ đầu mùa, gồm 3 trận đấu ở Ligue 1, bị loại khỏi vòng play-off Champions League và mới nhất là thất bại ở Europa League. Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng.

Tại Ligue 1, CLB này thậm chí xếp thứ 12, bị bỏ lại từ sớm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa này. Nhiều CĐV Nice bắt đầu công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS, cho rằng những cải tổ của họ không giúp CLB Ligue 1 tốt lên, mà ngược lại, đang phá hỏng đội bóng.

Amorim 'chỉ còn vài tháng' ở MU?

Cựu thủ môn MU, Ben Foster, nhận định HLV Ruben Amorim đang "sống sót qua ngày" tại Old Trafford và có thể chỉ còn vài tháng nữa trước khi bị sa thải.

13 giờ trước

Tình cảnh hiện tại của Rashford ở Barcelona

Ban lãnh đạo Barcelona đánh giá rất tích cực về bản hợp đồng mượn Marcus Rashford từ MU trong hè năm nay.

13 giờ trước

HLV dự Champions League muốn dẫn dắt MU

HLV Dino Toppmoller của Eintracht Frankfurt công khai thừa nhận mong muốn làm việc tại MU trong tương lai.

14 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Đội của Jim Ratcliffe Nice lâm nguy Roma

    Đọc tiếp

    Aston Villa chot tuong lai Sancho hinh anh

    Aston Villa chốt tương lai Sancho

    32 phút trước 19:56 25/9/2025

    0

    Chỉ sau hai trận khoác áo Aston Villa, Jadon Sancho tạo đủ dấu ấn để ban lãnh đạo đội bóng tính đến phương án ký hợp đồng dài hạn.

    Con ai nho Renato Sanches? hinh anh

    Còn ai nhớ Renato Sanches?

    52 phút trước 19:36 25/9/2025

    0

    Từng nhận được kỳ vọng rất lớn, Renato Sanches lại không thể bứt phá để trở thành ngôi sao của bóng đá Bồ Đào Nha.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý