HLV dự Champions League muốn dẫn dắt MU

HLV Dino Toppmoller của Eintracht Frankfurt công khai thừa nhận mong muốn làm việc tại MU trong tương lai.

HLV Toppmoller yêu mến MU. Ảnh: Reuters.

Trong buổi chia sẻ trên hôm 24/9, Toppmoller cho biết ông đã dành tình cảm đặc biệt cho MU từ thời thơ ấu: “Tôi thường chơi trò chơi điện tử và luôn chọn MU. Khi còn là thiếu niên, MU cùng Real Madrid là hai CLB lớn nhất thế giới. Đó là đội bóng phi thường và thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội dẫn dắt họ".

Toppmoller đang nổi lên như một trong những HLV trẻ tiềm năng nhất châu Âu. Ngay mùa đầu tiên (2023/24), ông đưa Frankfurt cán đích thứ 6 Bundesliga và giành vé trở lại Europa League.

Đến mùa 2024/25, chiến lược gia 43 tuổi tiếp tục giúp đội bóng xếp thứ 3, giành vé dự Champions League. Ở đấu trường danh giá này, Frankfurt còn có khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 5-1 trước Galatasaray hôm 19/9.

Dù đã gia hạn hợp đồng với Frankfurt đến năm 2028, Toppmoller vẫn khiến dư luận bàn tán về tương lai. Khả năng ông trở thành ứng viên thay thế Ruben Amorim trong trường hợp MU tiếp tục sa sút hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau khi lên nắm quyền vào tháng 11/2024, Amorim đã trải qua một mùa giải ác mộng, khi MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League. Sang mùa này, tình hình chưa có nhiều cải thiện. MU bị loại khỏi League Cup bởi CLB hạng Tư Grimsby Town, khiến sức ép dành cho Amorim ngày càng gia tăng.

