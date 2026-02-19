Coutinho đòi hủy hợp đồng với CLB Brazil

Tiền vệ Philippe Coutinho xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Vasco da Gama sau làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Coutinho muốn rời Vasco da Gama.

Theo Globo, Coutinho trực tiếp thông báo nguyện vọng chia tay với Chủ tịch CLB Pedrinho. Ban lãnh đạo Vasco được cho là bất ngờ trước quyết định này và cố gắng thuyết phục anh ở lại. Thậm chí, đội bóng còn mở các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng trước đó.

Tuy vậy, tiền vệ sinh năm 1992 được cho là đã đưa ra lựa chọn dứt khoát, bởi anh cảm thấy tâm lý hiện tại không còn phù hợp để tiếp tục gắn bó.

Nguyên nhân khiến Coutinho đi đến quyết định này là do anh thất vọng trước cách hành xử của một bộ phận CĐV nhà. Dù đóng góp 17 bàn sau 80 lần ra sân kể từ khi gia nhập đội, ngôi sao 33 tuổi vẫn liên tục hứng chịu áp lực từ người hâm mộ và truyền thông địa phương.

Ở trận đấu gần nhất, anh thậm chí bị chính CĐV đội nhà la ó, hình ảnh cho thấy mối quan hệ giữa cầu thủ và khán đài đang rạn nứt nghiêm trọng.

Coutinho tìm kiếm đội bóng mới.

Ở tuổi 33, Coutinho vẫn còn nhiều lựa chọn nếu rời Vasco. Saudi Pro League có thể là điểm đến tiềm năng trong bối cảnh giải đấu này liên tục tìm kiếm những ngôi sao giàu tên tuổi. Ngoài ra, khả năng chuyển sang MLS hoặc tiếp tục thi đấu cho một đội bóng khác tại Brazil cũng là kịch bản dễ xảy ra.

Coutinho trở lại Vasco theo dạng cho mượn vào năm 2024, trước khi ký hợp đồng chính thức vào năm 2025 sau khi đạt thỏa thuận thanh lý với Aston Villa. Đây được xem là màn hồi hương đầy cảm xúc của cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo Vasco trước khi vươn ra châu Âu.

Sự nghiệp của Coutinho đạt đỉnh cao khi anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Liverpool, trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đình đám sang Barcelona năm 2018. Tuy nhiên, quãng thời gian tại Tây Ban Nha không như mong đợi. Sau đó, anh phiêu bạt qua nhiều đội bóng, bao gồm cả quãng thời gian thi đấu cho Bayern Munich.

