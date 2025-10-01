Hai ngã rẽ trái ngược ở tuổi 33 của Coutinho và Neymar

Philippe Coutinho đang hồi sinh rực rỡ trong màu áo Vasco da Gama, trong khi Neymar Jr. tiếp tục chìm trong vòng xoáy chấn thương và dần xa rời ánh hào quang.

Neymar chưa thể tìm lại đỉnh cao phong độ.

Song song với sự hồi sinh mạnh mẽ của Philippe Coutinho trong màu áo Vasco da Gama là nỗi ám ảnh chấn thương đang kéo Neymar Jr. ngày càng xa khỏi đỉnh cao. Hai ngôi sao cùng thế hệ 1992, từng là bạn thân ở các đội trẻ Brazil, nay lại đi trên hai đường thẳng song song nhưng trái ngược hoàn toàn.

Một năm sau khi trở về Vasco da Gama, Coutinho đang trải qua giai đoạn thăng hoa hiếm thấy kể từ khi rời châu Âu. Từng là bản hợp đồng đắt đỏ bậc nhất trong lịch sử Barcelona, tiền vệ sinh năm 1992 giờ đây tìm lại sự ổn định và nét tinh tế vốn làm nên thương hiệu của mình.

Sự hồi sinh của Coutinho không chỉ đến từ khát khao cá nhân mà còn nhờ bàn tay của HLV Fernando Diniz, người từng dẫn dắt ĐT Brazil và nổi tiếng trong việc khơi dậy năng lượng nơi những cầu thủ sa sút. Dưới sự dìu dắt của ông, Coutinho thi đấu đầy cam kết, thể trạng cải thiện rõ rệt và trở thành điểm tựa trong lối chơi của Vasco.

Không ngạc nhiên khi báo giới Rio de Janeiro bắt đầu lên tiếng kêu gọi HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội cho Coutinho trở lại Seleção, nhất là khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Hình ảnh anh tỏa sáng trong chiến thắng 6-0 trước Santos hồi tháng 8 đã cho thấy Coutinho vẫn đủ đẳng cấp để tạo khác biệt.

Coutinho bùng nổ ở Brazil.

Trái ngược hoàn toàn, Neymar Jr. vẫn chìm trong chuỗi ngày u ám. Sau khi tái hợp với Santos hồi tháng 2, tiền đạo 33 tuổi liên tục vật lộn với chấn thương. Mới đây, anh dính thêm chấn thương cơ đùi phải trong một buổi tập, dự kiến phải nghỉ ít nhất sáu tuần. Đây đã là lần thứ ba Neymar gặp vấn đề nghiêm trọng về thể trạng kể từ đầu năm, khiến anh chưa một lần trở lại trong màu áo ĐT Brazil kể từ chấn thương đầu gối hồi tháng 10/2023.

Chuỗi chấn thương khiến Neymar dần đánh mất nhịp điệu thi đấu, kéo dài khoảng cách giữa anh và đội tuyển quốc gia. Thực tế, Santos lúc này cũng chìm trong cuộc chiến trụ hạng, và sự trở lại muộn màng của Neymar ở cuối mùa có thể chỉ mang tính cứu vãn danh dự nhiều hơn là tạo ảnh hưởng lớn.

Coutinho và Neymar từng được xem là cặp bài trùng của bóng đá Brazil, cùng mang theo kỳ vọng tái hiện ánh hào quang của Selecão. Thế nhưng ở tuổi 33, trong khi Coutinho hồi sinh mạnh mẽ và trở thành biểu tượng niềm tin tại Vasco, thì Neymar lại tiếp tục vật lộn với chấn thương và sự nghi ngờ.

Sự đối lập này không chỉ phản ánh sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao mà còn cho thấy cơ hội luôn mở ra với những ai đủ bản lĩnh đứng dậy sau thất bại. Coutinho đã làm được, và Neymar vẫn đang đi tìm lối thoát cho riêng mình.