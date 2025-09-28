Ngôi sao người Brazil, Neymar, đang chuẩn bị các hành động pháp lý sau khi bị một nhà báo trong nước cáo buộc nghiện rượu.

Neymar kiện phóng viên bôi nhọ mình. Ảnh: Reuters.

Trong một video đăng tải trên kênh Futeboteco, nhà báo Rodolfo Gomes tuyên bố Neymar “nghiện whisky pha nước tăng lực, hút shisha và chỉ đi ngủ lúc 4-5 giờ sáng”. Gomes còn cho rằng những thói quen này đang ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể Santos, khiến các buổi tập bị dời giờ để phù hợp với cá nhân cầu thủ 33 tuổi.

Ngoài ra, Gomes cũng khẳng định tân HLV Juan Pablo Vojvoda của Santos đang cân nhắc điều chỉnh lịch tập sớm hơn như một cách “gián tiếp phơi bày vấn đề của Neymar”.

Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền bởi một số tờ báo Brazil, tạo ra làn sóng tranh luận quanh Neymar – một ngôi sao vốn luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện trên truyền thông.

Trước áp lực dư luận, công ty đại diện của Neymar là NR Sports lập tức ra thông báo bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là những phát ngôn “vô trách nhiệm, mang tính vu khống, bôi nhọ và sai sự thật”. Họ khẳng định đang tiến hành các thủ tục pháp lý để “buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự”.

Về phần mình, Neymar lựa chọn cách phản ứng nhẹ nhàng trên mạng xã hội. Trên Instagram, anh đăng hình một lon nước tăng lực kèm dòng chữ: “Nghiện Red Bull. Thứ này tuyệt lắm”, cùng biểu tượng mặt nháy mắt, như cách mỉa mai cáo buộc hướng vào mình.

Hiện Neymar điều trị chấn thương cơ và không thể thi đấu đến tháng 11.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.