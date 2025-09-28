Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar kiện phóng viên bôi nhọ mình

  • Chủ nhật, 28/9/2025 18:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngôi sao người Brazil, Neymar, đang chuẩn bị các hành động pháp lý sau khi bị một nhà báo trong nước cáo buộc nghiện rượu.

Neymar kiện phóng viên bôi nhọ mình. Ảnh: Reuters.

Trong một video đăng tải trên kênh Futeboteco, nhà báo Rodolfo Gomes tuyên bố Neymar “nghiện whisky pha nước tăng lực, hút shisha và chỉ đi ngủ lúc 4-5 giờ sáng”. Gomes còn cho rằng những thói quen này đang ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể Santos, khiến các buổi tập bị dời giờ để phù hợp với cá nhân cầu thủ 33 tuổi.

Ngoài ra, Gomes cũng khẳng định tân HLV Juan Pablo Vojvoda của Santos đang cân nhắc điều chỉnh lịch tập sớm hơn như một cách “gián tiếp phơi bày vấn đề của Neymar”.

Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền bởi một số tờ báo Brazil, tạo ra làn sóng tranh luận quanh Neymar – một ngôi sao vốn luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện trên truyền thông.

Trước áp lực dư luận, công ty đại diện của Neymar là NR Sports lập tức ra thông báo bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là những phát ngôn “vô trách nhiệm, mang tính vu khống, bôi nhọ và sai sự thật”. Họ khẳng định đang tiến hành các thủ tục pháp lý để “buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự”.

Về phần mình, Neymar lựa chọn cách phản ứng nhẹ nhàng trên mạng xã hội. Trên Instagram, anh đăng hình một lon nước tăng lực kèm dòng chữ: “Nghiện Red Bull. Thứ này tuyệt lắm”, cùng biểu tượng mặt nháy mắt, như cách mỉa mai cáo buộc hướng vào mình.

Hiện Neymar điều trị chấn thương cơ và không thể thi đấu đến tháng 11.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

