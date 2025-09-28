Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV đòi MU mua gấp tiền vệ 60 triệu bảng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 16:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

MU được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Adam Wharton - tiền vệ đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Crystal Palace.

MU anh 1

Wharton (20) tỏa sáng trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Crystal Palace khiến Liverpool phải dừng bước trong hành trình toàn thắng khi đánh bại nhà đương kim vô địch 2-1 ở vòng 6 Premier League hôm 27/9. Tâm điểm của trận đấu là Adam Wharton - tiền vệ trẻ người Anh thi đấu nổi bật, kiểm soát tuyến giữa và gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của Arne Slot.

Phong độ ấn tượng của Wharton ngay lập tức khiến CĐV Manchester United sục sôi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng anh là mảnh ghép mà hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" đang thiếu.

Một tài khoản viết: “Chúng ta quá tệ với Bruno Fernandes và Manuel Ugarte, hãy mang Wharton về ngay đi”. Người khác khẳng định: “Wharton rất mạnh mẽ và trẻ trung, đây sẽ là một sự đầu tư xứng đáng”.

Theo nhà báo Ben Jacobs, MU đưa Wharton vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng, bên cạnh Carlos Baleba của Brighton. Điều đáng chú ý, giữa Wharton và Crystal Palace tồn tại một “thỏa thuận miệng” cho phép anh ra đi vào mùa hè 2026, hoặc thậm chí sớm hơn tùy tình hình. Mức phí dự kiến rơi vào khoảng 55-60 triệu bảng, con số có thể biến động theo phong độ và đánh giá của CLB chủ quản.

Wharton mới 20 tuổi nhưng nhanh chóng chiếm suất đá chính tại Palace và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất Premier League. Hè vừa qua, Real Madrid từng theo dõi sát sao tiền vệ này nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức. Nếu MU quyết tâm nhập cuộc, “Los Blancos” được dự báo trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Trong bối cảnh hàng tiền vệ MU vẫn loay hoay tìm công thức ổn định, Wharton nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho tương lai lâu dài của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU Crystal Palace MU wharton crystal palace premier league

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Ly do MU chua sa thai Amorim hinh anh

Lý do MU chưa sa thải Amorim

4 giờ trước 16:05 28/9/2025

0

Ruben Amorim còn ngồi ghế HLV trưởng MU, nhưng tương lai treo lơ lửng sau loạt kết quả đáng thất vọng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý