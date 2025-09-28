CĐV đòi MU mua gấp tiền vệ 60 triệu bảng

MU được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Adam Wharton - tiền vệ đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Crystal Palace.

Wharton (20) tỏa sáng trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Crystal Palace khiến Liverpool phải dừng bước trong hành trình toàn thắng khi đánh bại nhà đương kim vô địch 2-1 ở vòng 6 Premier League hôm 27/9. Tâm điểm của trận đấu là Adam Wharton - tiền vệ trẻ người Anh thi đấu nổi bật, kiểm soát tuyến giữa và gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của Arne Slot.

Phong độ ấn tượng của Wharton ngay lập tức khiến CĐV Manchester United sục sôi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng anh là mảnh ghép mà hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" đang thiếu.

Một tài khoản viết: “Chúng ta quá tệ với Bruno Fernandes và Manuel Ugarte, hãy mang Wharton về ngay đi”. Người khác khẳng định: “Wharton rất mạnh mẽ và trẻ trung, đây sẽ là một sự đầu tư xứng đáng”.

Theo nhà báo Ben Jacobs, MU đưa Wharton vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng, bên cạnh Carlos Baleba của Brighton. Điều đáng chú ý, giữa Wharton và Crystal Palace tồn tại một “thỏa thuận miệng” cho phép anh ra đi vào mùa hè 2026, hoặc thậm chí sớm hơn tùy tình hình. Mức phí dự kiến rơi vào khoảng 55-60 triệu bảng, con số có thể biến động theo phong độ và đánh giá của CLB chủ quản.

Wharton mới 20 tuổi nhưng nhanh chóng chiếm suất đá chính tại Palace và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất Premier League. Hè vừa qua, Real Madrid từng theo dõi sát sao tiền vệ này nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức. Nếu MU quyết tâm nhập cuộc, “Los Blancos” được dự báo trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Trong bối cảnh hàng tiền vệ MU vẫn loay hoay tìm công thức ổn định, Wharton nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho tương lai lâu dài của đội bóng chủ sân Old Trafford.