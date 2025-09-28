Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid lao đao vì chấn thương Carvajal

  • Chủ nhật, 28/9/2025 16:59 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Real Madrid tiếp tục chìm sâu trong khó khăn khi hậu vệ phải Dani Carvajal dính chấn thương rách cơ dép chân phải, phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tuần.

Đây là tin dữ đến ngay sau thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid tại Metropolitano hôm 27/9, khiến HLV Xabi Alonso càng thêm đau đầu.

Carvajal gặp sự cố ở phút 40 trận derby khi bị Nico González giẫm mạnh dẫn tới bong gân. Dù nén đau để thi đấu thêm, anh buộc phải rời sân sau chưa đầy 20 phút. Kết quả chụp chiếu sáng hôm sau xác nhận hậu vệ người Tây Ban Nha rách cơ, đồng nghĩa chắc chắn lỡ các trận gặp Villarreal, Getafe, Juventus và đợt tập trung ĐTQG.

Đáng lo nhất là Carvajal khó kịp bình phục cho El Clasico ngày 26/10. Ngay cả khi hồi phục đúng tiến độ, khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold - người thay thế tiềm năng - cũng chưa chắc trở lại vì chấn thương kéo dài, khiến Real đối diện nguy cơ không có hậu vệ phải nào trước Barcelona.

Tin sáng duy nhất cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là trung vệ Eder Militao chỉ bị bầm dập sau cú va chạm mạnh ở derby, dự kiến nghỉ 2-3 ngày và sẽ kịp góp mặt từ vòng tới.

Từ nỗi đau thất bại đến cơn bão chấn thương, Real Madrid đang đứng trước giai đoạn đầy giông bão. Với Xabi Alonso, việc xoay sở hàng thủ, đặc biệt là cánh phải, sẽ quyết định nhiều đến vận mệnh của đội bóng trong tháng 10.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Dani Carvajal Juventus Nico González Carvajal El Clásico Michael Moritz Leading

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

HLV Alonso kho xu hinh anh

HLV Alonso khó xử

06:29 3/8/2025 06:29 3/8/2025

0

Cuộc chiến cho vị trí hậu vệ phải tại Real Madrid sắp bắt đầu, và chưa rõ HLV Xabi Alonso sẽ phân bổ thời gian thi đấu cho Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal như thế nào.

Vi tri cua Alexander-Arnold 'lam nguy' hinh anh

Vị trí của Alexander-Arnold 'lâm nguy'

06:37 14/9/2025 06:37 14/9/2025

0

Hậu vệ Alexander-Arnold phải chịu cảnh dự bị cho đàn anh Dani Carvajal trong trận đấu mới nhất của Real Madrid tại La Liga.

Hanh dong gay phan no cua Carvajal hinh anh

Hành động gây phẫn nộ của Carvajal

06:17 17/9/2025 06:17 17/9/2025

0

Hậu vệ Dani Carvajal bị chỉ trích vì pha húc đầu dẫn đến thẻ đỏ ở trận thắng 2-1 trước Marseille tại lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 17/9.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý