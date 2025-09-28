Real Madrid lao đao vì chấn thương Carvajal

Real Madrid tiếp tục chìm sâu trong khó khăn khi hậu vệ phải Dani Carvajal dính chấn thương rách cơ dép chân phải, phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tuần.

Đây là tin dữ đến ngay sau thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid tại Metropolitano hôm 27/9, khiến HLV Xabi Alonso càng thêm đau đầu.

Carvajal gặp sự cố ở phút 40 trận derby khi bị Nico González giẫm mạnh dẫn tới bong gân. Dù nén đau để thi đấu thêm, anh buộc phải rời sân sau chưa đầy 20 phút. Kết quả chụp chiếu sáng hôm sau xác nhận hậu vệ người Tây Ban Nha rách cơ, đồng nghĩa chắc chắn lỡ các trận gặp Villarreal, Getafe, Juventus và đợt tập trung ĐTQG.

Đáng lo nhất là Carvajal khó kịp bình phục cho El Clasico ngày 26/10. Ngay cả khi hồi phục đúng tiến độ, khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold - người thay thế tiềm năng - cũng chưa chắc trở lại vì chấn thương kéo dài, khiến Real đối diện nguy cơ không có hậu vệ phải nào trước Barcelona.

Tin sáng duy nhất cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là trung vệ Eder Militao chỉ bị bầm dập sau cú va chạm mạnh ở derby, dự kiến nghỉ 2-3 ngày và sẽ kịp góp mặt từ vòng tới.

Từ nỗi đau thất bại đến cơn bão chấn thương, Real Madrid đang đứng trước giai đoạn đầy giông bão. Với Xabi Alonso, việc xoay sở hàng thủ, đặc biệt là cánh phải, sẽ quyết định nhiều đến vận mệnh của đội bóng trong tháng 10.