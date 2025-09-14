Vị trí của Alexander-Arnold 'lâm nguy'

Hậu vệ Alexander-Arnold phải chịu cảnh dự bị cho đàn anh Dani Carvajal trong trận đấu mới nhất của Real Madrid tại La Liga.

Alexander-Arnold phải dự bị cho Carvajal. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Real Sociedad ở vòng 4 La Liga hôm 13/9, Alexander-Arnold chỉ được tung vào sân ở phút 82 thay Carvajal. Những gì cựu sao Liverpool thể hiện trên sân cũng khá mờ nhạt.

Hậu vệ người Anh vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của HLV Xabi Alonso. Ở vòng 2 La Liga, Alexander-Arnold chỉ vào sân 3 phút trong trận gặp Real Oviedo. Dù sau đó có tên trong đội hình xuất phát ở trận thắng 2-1 trước Mallorca, cựu sao Liverpool vẫn bị đánh giá thấp hơn đàn anh Carvajal, người vừa trở lại sau chấn thương.

Khi được hỏi về sự cạnh tranh giữa Alexander-Arnold và Carvajal cho vị trí hậu vệ phải, Alonso khẳng định: “Chúng tôi có sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Điều này cũng diễn ra ở các vị trí khác như trung vệ hay tiền vệ cánh. Ai xứng đáng sẽ được ra sân. Đây là điều sẽ lặp lại trong cả mùa giải".

So với Alexander-Arnold, Carvajal được xem là phương án giàu kinh nghiệm, đồng thời phù hợp với lối chơi đề cao sự chắc chắn ở hàng thủ mà Alonso đang áp dụng.

Ở trận vừa qua, Kylian Mbappe và Arda Guler là những người ghi bàn cho Real Madrid. Trung vệ Dean Huijsen bị đuổi ngay phút 32, nhưng đội khách vẫn đứng vững trước sức ép của Sociedad. Kết quả này giúp thầy trò HLV Alonso duy trì mạch 4 trận toàn thắng và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga.

