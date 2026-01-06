Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc Đình Bắc ăn táo gây sốt

  Thứ ba, 6/1/2026 21:41 (GMT+7)
Tối 6/1, khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc cầm quả táo ăn ngay trên sân bất ngờ trở thành hình ảnh gây chú ý sau chiến thắng của U23 Việt Nam.

Hành động gây chú ý của Đình Bắc khi trận đấu kết thúc.

Giữa cái nóng khắc nghiệt, hành động bình thản nhai táo của Đình Bắc mang đến nhiều cảm xúc, thậm chí gây sốt trên mạng xã hội. Với nhiều người hâm mộ, đó là khoảnh khắc vui mắt, mà còn phản ánh sự tự tin, thoải mái về tâm lý của cầu thủ trẻ.

Theo giới chuyên môn, việc bổ sung năng lượng sau trận là điều không hiếm trong bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, hình ảnh ăn táo ngay trên sân đấu ở một giải đấu tầm châu lục vẫn mang tới cảm giác lạ lẫm, đủ tạo nên làn sóng bàn luận.

Nhiều ý kiến hài hước cho rằng Đình Bắc "ăn táo như ăn mừng bàn thắng sớm" hay "thắng Jordan dễ như ăn táo", trong khi không ít người xem đó là biểu hiện của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chất.

Quan trọng hơn, khoảnh khắc ấy phần nào phản chiếu trạng thái của U23 Việt Nam. Đó là sự tự tin, chủ động và không hề nao núng trước áp lực. Và thực tế, U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép của U23 Jordan trong hiệp hai.

Trở lại với trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Jordan 2-0 ở bảng A, VCK giải châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) nhờ công của Đình Bắc và Hiểu Minh.

