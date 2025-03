Xabi Alonso - đã đến lúc trở lại Real Madrid

Theo cuộc khảo sát trên mạng xã hội của báo AS, 66% người hâm mộ tin rằng “đã đến lúc” cựu danh thủ này tiếp quản băng ghế huấn luyện "Los Blancos".

Nếu mùa giải này của Real Madrid kết thúc không như mong đợi và Carlo Ancelotti rời đi, người hâm mộ tin rằng Alonso là cái tên hoàn hảo để kế nhiệm. Ở tuổi 43, sau ba mùa giải xuất sắc tại Bayer Leverkusen, ông đang khẳng định mình là một HLV hàng đầu.

Dấu ấn Xabi Alonso để lại trong màu áo Real Madrid vẫn còn vẹn nguyên, và giờ đây ông hội tụ đủ những phẩm chất để trở thành người dẫn dắt "Los Blancos". Xabi Alonso là một nhà vô địch thực thụ - với cú ăn ba Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức mùa trước.

Không chỉ mang đến sự hiệu quả, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn tạo nên một Bayer Leverkusen tấn công cống hiến, quyến rũ, giúp ông được vinh danh là “HLV của năm 2024” tại Đức. Ngay tại Leverkusen, nhiều người xem việc Xabi Alonso ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ở mùa giải 2024/25, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ với Xabi Alonso tại Bayer Leverkusen. Đội khó có khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch Bundesliga, đồng thời đứng trước nguy cơ lớn dừng chân tại UEFA Champions League từ vòng 1/8 - sân chơi Leverkusen thảm bại 0-3 trước Bayern Munich ở trận lượt đi.

