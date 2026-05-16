Vì đâu Mbappe mất kiểm soát ở Real?

Những phát biểu đầy bức xúc của Kylian Mbappe phản ánh cuộc khủng hoảng âm ỉ kéo dài suốt nhiều tháng trong phòng thay đồ Real Madrid.

Kylian Mbappe chưa từng che giấu cá tính mạnh của mình. Nhưng lần này, cảm xúc bùng nổ của tiền đạo người Pháp sau trận thắng Real Oviedo cho thấy mọi thứ tại Real Madrid đang đi xa hơn một cơn nóng giận thông thường.

"Tôi chỉ là lựa chọn thứ tư trên hàng công", Mbappe nói với đông đảo truyền thông sau trận đấu hôm 15/5.

Việc Alonso rời đi ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Mbappe. Ảnh: Reuters.

Đó là một phát biểu gây sốc, đặc biệt khi nó đến từ ngôi sao được xem là trung tâm của dự án "Galacticos mới" tại Bernabeu.

Dù HLV Alvaro Arbeloa nhanh chóng phủ nhận, sự việc vẫn phơi bày thực tế rằng Mbappe đang mất dần vị thế trong đội bóng. Theo Marca, bước ngoặt xuất hiện khi Xabi Alonso rời ghế huấn luyện và Arbeloa tiếp quản đội bóng.

Dưới thời Alonso, Mbappe từng là hạt nhân chiến thuật, được xây dựng để trở thành trung tâm của hàng công Real Madrid. Vinicius khi ấy phải hy sinh khá nhiều vai trò và đất diễn.

Nhưng Arbeloa lại có triết lý hoàn toàn khác. Ngay trong những ngày đầu nắm quyền, cựu hậu vệ Real Madrid khẳng định ông muốn xây dựng đội bóng xoay quanh Vinicius. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha yêu cầu các cầu thủ “đưa bóng cho Vinicius nhiều nhất có thể” và xem cầu thủ Brazil là ngòi nổ số một. Sự thay đổi đó khiến Mbappe dần trở nên lạc lõng.

Vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật. Arbeloa còn theo đuổi thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing quyết liệt và đòi hỏi tinh thần chiến đấu cao. Ông từng tuyên bố Real Madrid cần những cầu thủ ra sân với chiếc áo phủ đầy mồ hôi và bùn đất, thay vì hình ảnh hào nhoáng.

Không ít nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng đó là lời nhắm trực tiếp vào Mbappe, cầu thủ thường xuyên bị chỉ trích vì hỗ trợ phòng ngự thiếu nhiệt huyết.

Mbappe và Vinicius được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Ảnh: Reuters.

Trong lúc ấy, Vinicius ngày càng lấy lại tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Ngược lại, Mbappe phải đối mặt chấn thương đầu gối, phong độ thiếu ổn định và cả những tiếng la ó từ khán đài Bernabeu.

Mọi thứ khiến áp lực tích tụ theo thời gian. Phản ứng của Mbappe sau trận gặp Oviedo vì thế giống một sự bộc phát hơn là một màn “phản pháo” đơn lẻ. Tiền đạo người Pháp hiểu rằng anh không còn là trung tâm tuyệt đối tại Real Madrid như kỳ vọng lúc đặt chân tới Bernabeu mùa hè 2024.

Florentino Perez vẫn công khai bảo vệ Mbappe, gọi anh là “cầu thủ hay nhất Real Madrid hiện tại”. Nhưng điều đó không đủ để xóa đi cảm giác bất ổn đang bao trùm phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia. Khi Vinicius và Mbappe ngày càng khó cùng tồn tại trong một hệ thống, Real Madrid rõ ràng đang đối mặt với bài toán lớn nhất của kỷ nguyên Galacticos mới.

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.