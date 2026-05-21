UEFA sắp làm điều chưa từng có với bóng đá thế giới

UEFA chuẩn bị tạo ra cuộc thay đổi lớn nhất nhiều năm qua khi biến vòng loại World Cup, EURO và Nations League thành mô hình thi đấu kiểu Champions League.

Bóng đá đội tuyển quốc gia châu Âu sắp bước sang một thời kỳ hoàn toàn khác. UEFA không còn muốn những đợt FIFA Days chỉ là chuỗi trận đấu rời rạc, thiếu sức hút và dễ khiến người xem mệt mỏi. Họ muốn biến mọi trận đấu quốc tế thành một “sản phẩm” có tính cạnh tranh, khó đoán và hấp dẫn hơn.

Vì thế, mô hình kiểu Champions League chuẩn bị xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Từ mùa 2028/29, UEFA sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc thi đấu của Nations League, vòng loại World Cup và EURO. Các đội không còn đá vòng bảng theo kiểu sân nhà - sân khách truyền thống với cùng một đối thủ nữa. Thay vào đó, họ sẽ gặp nhiều đối thủ khác nhau, mỗi đội chỉ đá một trận sân nhà hoặc sân khách, giống hệ thống league phase đang áp dụng ở Champions League.

Đây không đơn thuần là thay đổi về lịch thi đấu. UEFA thực chất đang tái định nghĩa bóng đá đội tuyển quốc gia.

Nhiều năm qua, các trận vòng loại quốc tế thường bị xem là nhàm chán. Những cặp đấu chênh lệch quá lớn xuất hiện liên tục. Các đội mạnh dễ dàng vượt qua vòng loại mà không chịu nhiều áp lực. Không ít trận đấu trở thành thủ tục, khiến khán giả mất hứng thú.

UEFA đang làm cuộc cách mạng dành cho các ĐTQG.

UEFA hiểu điều đó. Khi Champions League chuyển sang mô hình league phase và tạo ra hiệu ứng tích cực về mặt truyền thông lẫn thương mại, UEFA bắt đầu muốn áp dụng tư duy tương tự với cấp đội tuyển. Họ muốn mỗi đợt tập trung đội tuyển đều có những trận đấu lớn, thay vì các màn hủy diệt một chiều.

Với thể thức mới, số lượng đối thủ đa dạng hơn sẽ kéo theo tính cạnh tranh cao hơn. Những đội tuyển lớn sẽ phải đối đầu với nhiều đối thủ khó chịu hơn ngay từ đầu, thay vì chỉ gặp đi gặp lại vài cái tên trong bảng đấu cố định.

Điều đáng chú ý là UEFA cũng đang cố tạo thêm cơ hội cho các đội tuyển nhỏ. Hệ thống phân hạng mới giúp các đội ở nhóm dưới vẫn còn cửa cạnh tranh thông qua play-off. Điều đó giúp Nations League không còn bị xem là giải đấu phụ hay sân chơi “vô thưởng vô phạt”.

Tất nhiên, thay đổi này cũng đi kèm không ít tranh cãi. Lịch thi đấu bóng đá vốn đã quá dày đặc. Các cầu thủ liên tục phàn nàn về nguy cơ quá tải. Việc UEFA tiếp tục nâng độ cạnh tranh và tăng áp lực cho các trận đội tuyển có thể khiến vấn đề thể lực trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, bóng đá đội tuyển vốn hấp dẫn bởi cảm giác quen thuộc của những cuộc đối đầu truyền thống kéo dài qua nhiều năm. Khi thể thức thay đổi liên tục, người hâm mộ sẽ cần thời gian để thích nghi. Nhưng dù thích hay không, UEFA đã cho thấy họ không muốn bóng đá quốc tế đứng yên.

Sau nhiều năm chứng kiến Champions League trở thành chuẩn mực về giá trị thương mại và sức hút toàn cầu, UEFA giờ muốn biến bóng đá đội tuyển quốc gia thành phiên bản mới của chính mô hình đó.