Luis Enrique đã đúng về Mbappe

Hai chức vô địch Champions League liên tiếp là phần thưởng cho cuộc cách mạng âm thầm mà Luis Enrique thực hiện tại PSG sau ngày Kylian Mbappe rời đi.

Khi Kylian Mbappe quyết định chia tay PSG để gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2024, phần lớn thế giới bóng đá đều cho rằng đội bóng thủ đô nước Pháp vừa đánh mất nền tảng quan trọng nhất trong tham vọng thống trị châu Âu.

Suy nghĩ đó hoàn toàn dễ hiểu. Mbappe là đội trưởng, là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB và là ngôi sao lớn nhất trong dự án mà PSG theo đuổi suốt nhiều năm. Việc mất đi một cầu thủ như vậy thường kéo theo sự suy giảm về sức mạnh.

Nhưng Luis Enrique nhìn mọi thứ theo cách khác. Thay vì xem sự ra đi của Mbappe là một tổn thất, ông coi đó là cơ hội để xây dựng lại PSG theo đúng ý tưởng của mình.

Hai năm sau, PSG có hai chức vô địch Champions League liên tiếp. Nhìn lại hành trình ấy, người ta bắt đầu hiểu vì sao Luis Enrique từng tự tin tuyên bố PSG sẽ mạnh hơn sau khi Mbappe rời đi. Ông không nói về chất lượng cá nhân. Ông nói về một tập thể.

PSG không còn là đội bóng của các siêu sao

Trong hơn một thập kỷ dưới quyền sở hữu của giới chủ Qatar, PSG thường được định nghĩa bằng những bản hợp đồng đình đám. Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi hay Mbappe lần lượt xuất hiện tại Parc des Princes. Mỗi kỳ chuyển nhượng đều mang tới một ngôi sao mới. Mỗi mùa giải đều đi kèm những kỳ vọng khổng lồ.

Nhưng Champions League luôn là nỗi thất vọng. PSG sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, song hiếm khi trở thành một đội bóng thực sự cân bằng.

Trong tay Luis Enrique không có siêu sao đáng chú ý.

Luis Enrique hiểu điều đó. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không cố gắng tìm một Mbappe mới. Ông cũng không yêu cầu ban lãnh đạo chi thêm hàng trăm triệu euro để chiêu mộ một biểu tượng mới.

Thay vào đó, PSG tập trung vào những cầu thủ phù hợp với hệ thống. Joao Neves đến từ Benfica. Desire Doue rời Rennes. Willian Pacho cập bến từ Eintracht Frankfurt. Matvey Safonov gia nhập từ Krasnodar. Khvicha Kvaratskhelia xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Điều đáng chú ý là cả năm cái tên ấy đều đá chính trong trận chung kết Champions League với Arsenal tại Budapest. Đó không phải sự trùng hợp. Đó là kết quả của một kế hoạch được xây dựng từ nhiều năm trước.

PSG vẫn chi rất nhiều tiền. Họ vẫn thuộc nhóm CLB chi tiêu mạnh nhất châu Âu. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách sử dụng nguồn lực. Những khoản đầu tư giờ đây phục vụ cho hệ thống của HLV trưởng thay vì chỉ nhằm tạo ra hiệu ứng truyền thông.

Không còn những cuộc chạy đua để sở hữu ngôi sao nổi tiếng nhất. Không còn những cái tôi quá lớn khiến phòng thay đồ trở nên phức tạp. PSG hiện tại vận hành như một tập thể thống nhất.

Luis Enrique là ngôi sao lớn nhất của PSG

Nếu phải chọn ra nhân vật quan trọng nhất trong thành công của PSG, câu trả lời có lẽ không nằm ở Dembele, Vitinha hay Kvaratskhelia. Đó là Luis Enrique.

Ông là người biến Dembele từ một cầu thủ thường xuyên bị nghi ngờ thành chủ nhân Quả bóng Vàng. Ông giúp Vitinha vươn tầm trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Ông xây dựng Pacho thành trung vệ mà mọi HLV đều muốn sở hữu.

Quan trọng hơn, ông tạo ra một môi trường mà mọi cầu thủ đều phải đặt lợi ích tập thể lên trên bản thân. Đó là yêu cầu không phải ai cũng đáp ứng được.

PSG giờ là tập thể đúng nghĩa.

Nhưng những người ở lại đều trở thành một phần của cỗ máy chiến thắng. Sự thay đổi ấy được phản ánh rõ nhất trong cách các cầu thủ nói về Luis Enrique.

Họ không chỉ ca ngợi chuyên môn của ông. Họ nói về khả năng truyền cảm hứng, sự nghiêm khắc và khát vọng chiến thắng không ngừng nghỉ mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha mang tới.

Ngay cả chủ tịch Nasser Al Khelaifi cũng gọi Luis Enrique là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp điều hành của mình.

Những lời khen đó không xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng đến từ những kết quả trên sân cỏ. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp đã biến PSG từ một đội bóng giàu tham vọng thành một thế lực thực sự của bóng đá châu Âu.

Điều thú vị là thành công ấy lại đến vào thời điểm PSG không còn sở hữu những Galácticos đình đám như trước. Họ vẫn giàu có. Họ vẫn chi tiêu mạnh tay.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, PSG có một bản sắc rõ ràng. Đội bóng này không còn được định nghĩa bởi những siêu sao. Họ được định nghĩa bởi triết lý của Luis Enrique. Và đó có lẽ là thành tựu lớn nhất mà chiến lược gia người Tây Ban Nha tạo ra tại Paris. Bởi trong một CLB từng bị ám ảnh bởi những cái tên lớn, Luis Enrique đã khiến tập thể trở thành ngôi sao sáng nhất.