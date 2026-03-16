Tiết lộ khó tin về thần đồng Dowman

Đội ngũ tuyển trạch của Arsenal phát hiện Max Dowman khi cậu bé mới 4 tuổi và nhanh chóng đưa cậu vào hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal.

Max Dowman và tuyển trạch viên Johnny Knight.

Theo tiết lộ từ ông Robert Dowman, cha của tài năng trẻ Max Dowman, Johnny Knight, một trong những tuyển trạch viên bán thời gian của Arsenal phát hiện tài năng của Dowman từ khi cầu thủ mới 4 tuổi.

Robert Dowman từng chia sẻ trên X: "Không gì có thể xảy ra nếu không có John! Ông ấy là tuyển trạch giỏi nhất trong ngành và còn là một con người tuyệt vời hơn. Phát hiện Max khi nó mới 4 tuổi và ngay lập tức đưa vào hệ thống đào tạo của Arsenal".

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ bày tỏ sự kinh ngạc khi đội ngũ tuyển trạch của Arsenal nhanh chóng nhận ra tài năng của Dowman từ rất sớm. Thông thường, các cầu thủ chỉ phát lộ tài năng ở tuổi 10,11 hoặc lớn hơn.

Song, trường hợp của Dowman được đánh giá rất đặc biệt. Knight hoạt động chủ yếu tại khu vực London và Hale End, và khi chứng kiến tiềm năng từ rất sớm của Dowman, tuyển trạch viên này nhanh chóng đưa cậu vào hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal.

Max Dowman đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày.

Cầu thủ sinh năm 2009 sau đó cũng nhanh chóng gây ấn tượng với các HLV ở lò đào tạo Arsenal. Ngay từ năm 10 đến 13 tuổi, Dowman đã chơi cùng các đàn anh lớn hơn mình nhiều tuổi, được xem là tài năng trẻ đáng xem nhất học viện Arsenal hơn hai thập niên qua.

Chính vì thế, nhiều người không hề bất ngờ khi Dowman ghi bàn vào lưới Everton cuối tuần qua, để đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày.

Trước đó, Dowman là cầu thủ trẻ nhất ra mắt Champions League (ở tuổi 15), và có màn trình diễn ấn tượng ngay từ lần ra mắt Premier League hồi tháng 8 năm ngoái.

Highlights Arsenal 2-0 Everton Rạng sáng 15/3, Arsenal có thắng lợi quan trọng với tỷ số 2-0 trước Everton ở vòng 30 Premier League.

