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Thể thao World Cup 2026

Brazil về nước với chỉ một cầu thủ trên máy bay

  • Thứ tư, 8/7/2026 16:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Danilo là cầu thủ duy nhất lên chuyến bay chính thức đưa tuyển Brazil trở về quê nhà, trong khi các đồng đội tỏa đi nghỉ dưỡng.

Chỉ duy nhất Danilo lên chuyến bay trở về Brazil.

Theo truyền thông Brazil, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) bố trí chuyến bay riêng xuất phát từ bang New Jersey sau khi "Selecao" dừng bước ở vòng 16 đội trước Na Uy hôm 6/7. Tuy nhiên, phần lớn tuyển thủ không lên chuyến bay mà lựa chọn ở lại Mỹ hoặc di chuyển đến những địa điểm khác để nghỉ dưỡng sau giải đấu.

Danilo là cầu thủ duy nhất trong danh sách chính thức của HLV Carlo Ancelotti trở về cùng đội tuyển. Trên chuyến bay, còn có một số thành viên ban huấn luyện, bộ phận y tế, an ninh và thủ môn tập luyện Leo Nannetti (không có tên trong danh sách đăng ký của giải - PV).

Ở tuổi 34, Danilo là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm nhất của Brazil. Cựu hậu vệ Man City đá chính 4 trong 5 trận của "Selecao" tại World Cup 2026.

Trong khi Danilo lặng lẽ trở về quê nhà, nhiều đồng đội tận dụng kỳ nghỉ sau giải. Neymar được bắt gặp đưa gia đình đến Orlando, Endrick vẫn ở New Jersey, còn Vinicius Junior bay sang đảo Ibiza để nghỉ ngơi. HLV Carlo Ancelotti cũng trở về Vancouver khi sở hữu căn nhà cùng gia đình tại đây.

Brazil bị Na Uy loại với thất bại 1-2. Erling Haaland lập cú đúp, khiến đội bóng 5 lần vô địch thế giới phải chia tay giải đấu sớm. Neymar chỉ kịp rút ngắn tỷ số bằng quả phạt đền ở những phút cuối, không đủ cứu Brazil khỏi một trong những cú sốc lớn nhất kỳ World Cup năm nay.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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