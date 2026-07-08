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Thể thao World Cup 2026

Nam CĐV Nhật Bản lại gào thét giữa đám đông khi cổ vũ Brazil

  • Thứ tư, 8/7/2026 15:08 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Sau khi đội nhà bị loại, nam CĐV Nhật Bản chuyển sang cổ vũ tuyển Brazil nhưng tiếp tục ôm hận khi đội bóng Nam Mỹ gục ngã trước Na Uy.

Hình ảnh gây tranh cãi của nam CĐV Nhật Bản.

Hôm 30/6, nam CĐV được biết đến rộng rãi với tên Gamix nhờ khoảnh khắc gào thét trong tuyệt vọng khi Nhật Bản thua Brazil 1-2 ở vòng 32 đội. Hình ảnh anh đứng giữa biển CĐV Brazil, ngửa mặt lên trời hét lớn rồi tức giận cởi chiếc áo khoác thu hút hàng triệu lượt xem.

Sau khi Nhật Bản bị loại, Gamix tiếp tục xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Brazil ở trận tứ kết gặp Na Uy ngày 6/7. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ bất ngờ thất bại 1-2 trước cú đúp của Erling Haaland, khiến giấc mơ vô địch khép lại.

Máy quay một lần nữa bắt trọn khoảnh khắc Gamix ôm đầu rồi gào thét giữa khu vực khán đài phủ kín sắc đỏ của các cổ động viên Na Uy. Một CĐV Na Uy cởi chiếc áo đấu của mình khoác lên vai Gamix như lời an ủi sau cú sốc.

Đoạn video mới tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt, đưa Gamix trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026.

Gamix là streamer và nhà sáng tạo nội dung tại Nhật Bản. Trước khi giải đấu khởi tranh, tài khoản Instagram của anh có khoảng 200.000 người theo dõi. Tuy nhiên, chỉ sau hàng loạt khoảnh khắc viral tại World Cup, con số tăng vọt lên gần 2 triệu.

Dù vậy, nhân vật này vấp phải ý kiến trái chiều. Sau trận Nhật Bản thua Brazil, cư dân mạng phát hiện Gamix dường như nhờ một CĐV Brazil cầm điện thoại để ghi lại phản ứng. Điều đó khiến không ít người cho rằng màn gào thét của anh mang màu sắc dàn dựng nhằm phục vụ việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

Nhật Bản Tuyển Brazil Tuyển Na Uy Nhật Bản

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