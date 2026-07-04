Quy luật gây sốt về Nhật Bản chỉ ra nhà vô địch World Cup 2026?

Một quy luật kỳ lạ được cộng đồng mạng phát hiện đang gây sốt, khi chuỗi trùng hợp kéo dài suốt 4 kỳ World Cup liên quan tới Nhật Bản có thể hé lộ đội nâng cúp vàng năm 2026.

Nếu xét theo chuỗi trùng hợp liên quan đến Nhật Bản, đội đả bại Brazil sẽ là nhà vô địch World Cup 2026.

Lập luận này dựa trên thành tích của Nhật Bản khi 4 lần góp mặt ở vòng knock-out World Cup trước đó. Mỗi khi "Samurai xanh" bị loại, đội bóng đánh bại họ không thể lên ngôi. Thay vào đó, đội vượt qua chính "kẻ hạ Nhật Bản" mới là nhà vô địch.

Chuỗi trùng hợp bắt đầu từ World Cup 2002. Khi đó, Nhật Bản dừng bước trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội. Đến tứ kết, Thổ Nhĩ Kỳ bị Brazil loại và "Selecao" sau đó đăng quang.

Tới World Cup 2010, Nhật Bản thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu cũng ở vòng 16 đội. Đến tứ kết, Paraguay gục ngã trước Tây Ban Nha và "La Roja" cuối cùng nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.

Kịch bản tương tự lặp lại ở World Cup 2018. Nhật Bản bị Bỉ loại sau màn ngược dòng kinh điển, nhưng "Quỷ đỏ" sau đó thất thủ trước Pháp ở bán kết. Đội tuyển Pháp sau đó lên ngôi vô địch.

Đến World Cup 2022, Nhật Bản dừng bước trước Croatia. Đại diện châu Âu tiếp tục tiến sâu nhưng bị Argentina đánh bại ở bán kết, trước khi Lionel Messi cùng các đồng đội đăng quang.

Nhật Bản có lần thứ 5 dừng bước ở vòng đầu tiên của giai đoạn knock-out World Cup.

Bốn kỳ World Cup liên tiếp mà Nhật Bản vượt qua vòng bảng đều diễn ra theo cùng một "công thức" khiến không ít người hâm mộ gọi đó là lời nguyền, dù tất cả có thể chỉ là sự trùng hợp thú vị.

Nếu quy luật tiếp tục đúng ở World Cup 2026, Brazil, đội loại Nhật Bản ở vòng 32 đội, sẽ không thể vô địch. Thay vào đó, đội đánh bại Brazil mới trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Na Uy là cái tên đứng trước cơ hội đó khi sẽ trực tiếp đối đầu Brazil ở vòng 16 đội ít ngày tới.

Dù chỉ mang tính giải trí, chuỗi trùng hợp kéo dài suốt 4 kỳ World Cup vẫn được bàn tán sôi nổi. Người hâm mộ đang háo hức chờ xem liệu "quy luật Nhật Bản" có tiếp tục ứng nghiệm tại World Cup 2026 hay không. Cần biết, Cúp thế giới 2026 mới là lần thứ 5 trong lịch sử Nhật Bản giành quyền vào vòng knock-out World Cup.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.